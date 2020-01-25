2020-01-25T13:44:43+03:00
Политика

Мехти Логунов: «Собери всех президентов Украины со всеми Кабинетами министров, они не будут стоить одного Олеся Бузины»

85-летний бывший узник Украины дал эксклюзивное интервью «Комсомолке»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мехти пообещал не забыть всех преступлений СБУ и открыть их всему миру. Фото: Аргументы НеделиМехти пообещал не забыть всех преступлений СБУ и открыть их всему миру. Фото: Аргументы Недели
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Он единственный не просил помилования у президента Украины, хотя Зеленский и поспешил его состряпать, в свои 83 года прошел 120 допросов и не сломался – ученый и инженер Мехти Логунов стал настоящим символом сопротивления неонацистской Украине.

Его имя дважды вычеркивали из списков обмена пленными и вот наконец-то в конце прошлого года его обменяли.

- Нас не обменяли, мы вышли из окружения, - так говорит дедушка Миша, как зовут его друзья.

В планах у него издать книгу о 2,5 годах заключения и заставить весь мир признать СБУ террористической организацией, на счету которой тысячи преступлений. Одним из множества злодеяний Украины Мехти называет убийство Олеся Бузины.

- Это не просто убийство, это преступление против человечества. Это такое преступление, которому срока давности не будет. Соберите всех украинских президентов и все Кабинеты министров, они не стоят жизни Олеся! – горячо убежден он. - Я много читал его трудов, поражаясь колоссальными знаниями, эрудицией, талантом этого человека. Мне даже казалось, что он способен стать вторым Гоголем. Это немыслимо такого человека погубить.

Напомним, 16 апреля в 2015 году во дворе собственного дома был убит писатель, журналист, историк Олесь Бузина. Убийцы писателя до сих пор не понесли наказания.

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Из всех переданных Донбассу пленных он единственный не стал просить помилования у президента Украины. Мехти Логунов дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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