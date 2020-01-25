Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Зеленскому отгородиться от Донбасса и Крыма стеной и отказаться от этих территорий

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:05:20+03:00

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Журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что от Донбасса и Крыма нужно отказаться. При этом отгородиться от этих территорий стеной.

- Я, кстати, говорил об этом и президенту, – нужно, на мой взгляд, обратиться ко всем жителям Крыма и Донбасса, сказать: «Дорогие украинцы, жители Крыма и Донбасса, в настоящее время у украинского государства нет сил для того, чтобы вернуть вас в состав Украины. Мы можем только отделиться забором от этой территории, на которой хозяйничают агрессоры.

Ранее Гордон назвал Донбасс «гнойником для Украины» и заявил, что у президента Владимира Зеленского не получится добиться мира. При этом Дмитрий повторяет как мантру, что в войне виновата Россия.

- Россия может Украине «всучить этот гнойник», - сказал Гордон. - И всё потому, что от желаний Зеленского ничего не зависит.

С такой риторикой киевских представителей, речи о возвращении Донбасса в состав Украины идти не может, - считают дончане.

- Они постоянно нас обзывают и клеймят. Мы свой выбор сделали. Больше никаких разговоров идти не может. Нам не по пути, - высказал свое мнение горожанин Алексей.

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ИСТОЧНИК KP.RU