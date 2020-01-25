2020-01-25T11:05:20+03:00
Политика

Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Зеленскому отгородиться от Донбасса и Крыма стеной и отказаться от этих территорий

Гордон назвал Донбасс «гнойником для Украины»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: twitter.com/nashlive_uaФото: twitter.com/nashlive_ua
Изменить размер текста:

Журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что от Донбасса и Крыма нужно отказаться. При этом отгородиться от этих территорий стеной.

- Я, кстати, говорил об этом и президенту, – нужно, на мой взгляд, обратиться ко всем жителям Крыма и Донбасса, сказать: «Дорогие украинцы, жители Крыма и Донбасса, в настоящее время у украинского государства нет сил для того, чтобы вернуть вас в состав Украины. Мы можем только отделиться забором от этой территории, на которой хозяйничают агрессоры.

Ранее Гордон назвал Донбасс «гнойником для Украины» и заявил, что у президента Владимира Зеленского не получится добиться мира. При этом Дмитрий повторяет как мантру, что в войне виновата Россия.

- Россия может Украине «всучить этот гнойник», - сказал Гордон. - И всё потому, что от желаний Зеленского ничего не зависит.

С такой риторикой киевских представителей, речи о возвращении Донбасса в состав Украины идти не может, - считают дончане.

- Они постоянно нас обзывают и клеймят. Мы свой выбор сделали. Больше никаких разговоров идти не может. Нам не по пути, - высказал свое мнение горожанин Алексей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР создают видеоархив с воспоминаниями детей войны

Архив готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ЛНР поздравил студентов Республики с Днем студента
Денис Пушилин поздравил студентов ДНР с Татьяниным днем
Мехти Логунов: «Собери всех президентов Украины со всеми Кабинетами министров, они не будут стоить одного Олеся Бузины»
Киевские силовики обстреляли все направления ДНР
В ЛНР на руководство одной из шахт завели уголовное дело за халатность
Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Зеленскому отгородиться от Донбасса и Крыма стеной и отказаться от этих территорий
Спецслужбы ЛНР нашли несколько схронов боеприпасов украинских диверсантов
Погода на день в ЛНР: 25 января будет тепло, возможен мокрый снег
Погода на день в Донецке: 25 января в городе пасмурно, дождь и ветер
«Твоя реальность станет чуть лучше!» 1 февраля в Донецке выступят комики из республик Донбасса
В страшной аварии пострадали пять человек: В Шахтерском районе машины столкнулись «лоб в лоб»
Что нужно знать об ОСАГО в ДНР?
Бойцы ЛНР сбили над Новокиевкой украинский беспилотник
Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»
В ДНР создают видеоархив с воспоминаниями детей войны
Студент из Донецка стал призером на конкурсе крупной американской компании
Пять лет за расстрел из ружья двух котят получил житель Луганской области
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
В ДНР выдали первую лицензию на утилизацию опасных отходов
За минувшие сутки по территории ДНР зафиксировано 150 прилетов и четыре попадания в дома
В Донецке начнут раздельный сбор мусора