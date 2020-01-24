2020-01-24T16:44:12+03:00
Общество

В ДНР создают видеоархив с воспоминаниями детей войны

Архив готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Екатерина Сорока
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Проект проводится при поддержке министерства культуры ДНР. Фото: donetsklib.ruПроект проводится при поддержке министерства культуры ДНР. Фото: donetsklib.ru
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В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию Донецкая республиканская библиотека для молодежи создает собственный видеоархив с воспоминаниями детей войны. Каждое присланное видео, будет добавлено в архив и размещено в соцсетях под оригинальным хэштегом «Дети войны». О старте этого проекта сообщили 20 января в пресс-службе библиотеки.

Подать заявку с прикрепленным видеороликом нужно до 20 марта 2020 года на электронный адрес: ira.balka@ya.ru с пометкой «Дети войны» или по адресу: Донецкая Народная Республика, 83001, город Донецк, бульвар Шевченко, дом 3. Контактный телефон: (062)305-35-49, — говорится в сообщении.

Видео нужно прислать до 28 марта. Особых требований к записи нет. Видео может быть записано в любом формате. Но главное, чтобы оно было длительностью до 10 минут. В кадре должен находиться человек, который бы рассказывал историю своего знакомого или родственника со статусом ребенка войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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