«Мы идея национальная, мы форпост затяжной войны»: В Донецке презентовали антологию поэтов Донбасса «Мы»
Сегодня в Донецкой филармонии представили антологию поэтов Донбасса «Мы». Стихи поэтов прошлого века и современных вошли в этот сборник. Ведущими вечера стали поэт, журналист Анна Ревякина и артист Дмитрий Читах.
Антологию можно найти в библиотеках Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Книга была издана в Москве, а ее редактором выступил Карен Джангиров, который живет в Канаде. Он не смог лично приехать в Донецк, но прислал поздравление.
- Спасибо дончанам от имени матушки-России. Россия вам помогает. А как же иначе? Но то, что вы делаете для России, несоизмеримо больше. Именно с вас, дончан, начинается новая эра собирания земель русских, именно вы, дончане, запустили процесс восстановления территориальной целостности России, чудовищно нарушенный в 1991 году иудой Ельциным, - написал Карен в своем обращении, которое зачитал со сцены филармонии Александр Мозговой. – На всей территории Украины только вы не признали государственный переворот. А сколько еще областей, не признавая переворота, ограничились пересудами на собственных кухоньках? Ментально и физически они были не готовы к тому, что сделали вы. Вы - соль земли русской, а той истинной русскости в вас на порядок больше, чем в жителях белокаменной, да простят меня эти жители…
Александр Мозговой зачитал послание от Карена Джангирова. Фото: Ларисы Гальцовой
Ведущими вечера были прочитаны несколько стихотворений, вошедших в сборник. Они были подобраны так, что затрагивали все: природу Донбасса, нелегкий труд шахтеров, войну и, конечно, любовь.
Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман исполнил песню на стихи Анны Ревякиной и добавил, что изданная антология – лучший ответ Украине, которая пытается всеми силами показать, что в Донбассе нет культуры, нет талантов, это ответ всему миру от тех, кто шесть лет живет на войне, а потому имеет право писать о ней.
Со сцены прозвучали некоторые стихотворения, вошедшие в сборник.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Завершился вечер песней, которая стала воистину народным гимном Донбасса - «Вышел в степь донецкую».
- Нет ничего устойчивее штампов. Вот прочтёшь - край поэтов и о чём подумается сразу? Вряд ли кто-то назовёт Донбасс. Нас вообще в части края редких талантов недооценивают. Я вот с недавних пор в разных богемных группах вставляю комментарии в посты о великих певцах, музыкантах, творческих деятелях - мол, ага, это наши, донецкие. И в 9 случаях из 10 – удивление, - поделилась впечатлениями дончанка Лариса Гальцова.
Наверное, так и рушатся ложные стереотипы.
Познакомиться с антологией «Мы» можно в библиотеках Донецка.
Сложно выбрать лучшее из стихотворений, которые звучали со сцены. Но вот, пожалуй, стихотворение писателя Владислава Русанова расскажет сполна о Донбассе даже тому, кто никогда о нем не слышал.
Ангелы Донбасса
Маленький шахтёрский город,
пограничный с Россией.
Здесь из окон пятиэтажки
небо такое синее.
Мальчик клеил из картона модели,
он мечтал в океане водить каравеллы.
Он бредил парусами,
хранил портрет Колумба,
изучал такелаж, галсы и румбы.
Он остался под обломками рухнувшего здания.
Украинский лётчик доложил о выполнении задания.
Самая обычная младшеклассница
знойным луганским летом
упрямо ходила в ДК,
занималась балетом.
Она крутила фуэте,
она стояла на пуантах,
легко различала аллегро и анданте.
Осколок прошёл навылет,
когда по Камброду
отработали украинские миномёты.
Он мог бы стать актёром,
врачом,
инженером,
шахтёром,
пилотом...
Просто парнишка
ещё не определился
с будущей работой.
Он часто сбивал коленки,
ругался со сторожами,
прогуливал уроки,
иногда курил за гаражами.
«Скорая» не успела помочь
даже просто уколом,
когда он зацепил «растяжку» по дороге в школу.
Первого сентября
они входят в райские классы
и садятся за райские парты.
Белые.
Ангелы.
Донбасса.
2017
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ИСТОЧНИК KP.RU