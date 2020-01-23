«Мы идея национальная, мы форпост затяжной войны»: В Донецке презентовали антологию поэтов Донбасса «Мы»

Сегодня в Донецкой филармонии представили антологию поэтов Донбасса «Мы». Стихи поэтов прошлого века и современных вошли в этот сборник. Ведущими вечера стали поэт, журналист Анна Ревякина и артист Дмитрий Читах.

Антологию можно найти в библиотеках Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Книга была издана в Москве, а ее редактором выступил Карен Джангиров, который живет в Канаде. Он не смог лично приехать в Донецк, но прислал поздравление.

- Спасибо дончанам от имени матушки-России. Россия вам помогает. А как же иначе? Но то, что вы делаете для России, несоизмеримо больше. Именно с вас, дончан, начинается новая эра собирания земель русских, именно вы, дончане, запустили процесс восстановления территориальной целостности России, чудовищно нарушенный в 1991 году иудой Ельциным, - написал Карен в своем обращении, которое зачитал со сцены филармонии Александр Мозговой. – На всей территории Украины только вы не признали государственный переворот. А сколько еще областей, не признавая переворота, ограничились пересудами на собственных кухоньках? Ментально и физически они были не готовы к тому, что сделали вы. Вы - соль земли русской, а той истинной русскости в вас на порядок больше, чем в жителях белокаменной, да простят меня эти жители…

Александр Мозговой зачитал послание от Карена Джангирова. Фото: Ларисы Гальцовой

Ведущими вечера были прочитаны несколько стихотворений, вошедших в сборник. Они были подобраны так, что затрагивали все: природу Донбасса, нелегкий труд шахтеров, войну и, конечно, любовь.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман исполнил песню на стихи Анны Ревякиной и добавил, что изданная антология – лучший ответ Украине, которая пытается всеми силами показать, что в Донбассе нет культуры, нет талантов, это ответ всему миру от тех, кто шесть лет живет на войне, а потому имеет право писать о ней.

Со сцены прозвучали некоторые стихотворения, вошедшие в сборник.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завершился вечер песней, которая стала воистину народным гимном Донбасса - «Вышел в степь донецкую».

- Нет ничего устойчивее штампов. Вот прочтёшь - край поэтов и о чём подумается сразу? Вряд ли кто-то назовёт Донбасс. Нас вообще в части края редких талантов недооценивают. Я вот с недавних пор в разных богемных группах вставляю комментарии в посты о великих певцах, музыкантах, творческих деятелях - мол, ага, это наши, донецкие. И в 9 случаях из 10 – удивление, - поделилась впечатлениями дончанка Лариса Гальцова.

Наверное, так и рушатся ложные стереотипы.

Познакомиться с антологией «Мы» можно в библиотеках Донецка.

Сложно выбрать лучшее из стихотворений, которые звучали со сцены. Но вот, пожалуй, стихотворение писателя Владислава Русанова расскажет сполна о Донбассе даже тому, кто никогда о нем не слышал.

Ангелы Донбасса

Маленький шахтёрский город,

пограничный с Россией.

Здесь из окон пятиэтажки

небо такое синее.

Мальчик клеил из картона модели,

он мечтал в океане водить каравеллы.

Он бредил парусами,

хранил портрет Колумба,

изучал такелаж, галсы и румбы.

Он остался под обломками рухнувшего здания.

Украинский лётчик доложил о выполнении задания.

Самая обычная младшеклассница

знойным луганским летом

упрямо ходила в ДК,

занималась балетом.

Она крутила фуэте,

она стояла на пуантах,

легко различала аллегро и анданте.

Осколок прошёл навылет,

когда по Камброду

отработали украинские миномёты.

Он мог бы стать актёром,

врачом,

инженером,

шахтёром,

пилотом...

Просто парнишка

ещё не определился

с будущей работой.

Он часто сбивал коленки,

ругался со сторожами,

прогуливал уроки,

иногда курил за гаражами.

«Скорая» не успела помочь

даже просто уколом,

когда он зацепил «растяжку» по дороге в школу.

Первого сентября

они входят в райские классы

и садятся за райские парты.

Белые.

Ангелы.

Донбасса.

2017

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