2020-01-23T20:35:04+03:00
Политика

Под Горловкой украинский снайпер убил 20-летнего защитника ДНР

Прощание с Никитой Фокиным пройдет 24 января в Богоявленском кафедральном соборе Горловки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ефрейтору Никите Фокину было всего 20 лет Фото: @Prikhodko1970Ефрейтору Никите Фокину было всего 20 лет Фото: @Prikhodko1970
Изменить размер текста:

22 января в 06.10 утра во время обстрела Горловки геройски погиб ефрейтор Фокин. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, попала ему в голову. Никите было всего 20 лет…

- Горловка скорбит, - написал на своей страничке в соцсети глава администрации Горловки Иван Приходько. - От себя лично и от всех жителей Горловки выражаю самые искренние соболезнования маме Никиты Людмиле Витальевне, всем родным и близким. Спасибо вам за Героя!

Ефрейтор Никита Фокин находился на позициях в районе поселка Доломитное. По информации Управления Народной милиции ДНР утром 22 января по приказу командира 59-й украинской бригады Геннадия Шаповалова на передовые позиции прибыла группа снайперов с винтовками Barrett М82 калибром 12,7 мм из состава Сил специальных операций. В 06:10 под прикрытием пулеметов снайперы открыли прицельный огонь по позициям возле Доломитного. Именно тогда был убит Никита.

Приходько считает, что президент Украины Зеленский и его команда, несмотря на свои громкие лицемерные заявления о мире, в очередной раз показали свое истинное фашистское лицо и продолжают методично уничтожать жителей Донбасса.

- Но хочу заверить, «уважаемые», у вас ничего не получится, потому что ничто не заставит нас вернуться в страну фашистов и убийц. Зеленский, это ты убил Никиту! Это ты лишил мать сына! Его кровь на твоих руках! – говорит руководитель многострадального города.

Прощание с Никитой Фокиным пройдет в пятницу, 24 января, в 11.00 в Богоявленском кафедральном соборе Горловки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине затягивают суд над майором СБУ, которого обвиняют в жестоком убийстве жителя Авдеевки

43-летнего Владимира Еремина замучили до смерти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Путь Визенталь»: Зачем командиру 53-й бригады ВСУ Полякову, «отличившемуся» в пьянках и обстрелах жителей Горловки, сотни комплектов для игры в пейнтбол
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Новости 24
Беременная собака дала деру, как только спасатели вытащили ее из канализационного колодца
«Человек года»: в номинации «Защитник Республики» победил командир батальона «Спарта» Владимир Жога
Кто стал «Человеком года» в ДНР
МВД ДНР просит помочь установить личность пожилого мужчины
Десятки лебедей не улетели на зиму из ландшафтного парка «Клебан-Бык» в Донбассе
Бывший мэр Славянска Штепа умудрилась получить от Украины три с половиной тысячи евро
Аврора и Мадонна, Тамерлан и Святозар – какие еще необычные имена давали жители ЛНР новорожденным
«На завтрак съедают две елки»: верблюды из зоопарка в Мариуполе с удовольствием поглощают деревца с иголками
«Бизнес на войне»: К разведчикам ВСУ не доехало 515 перископов
Мошенницы украли у пенсионерки в Шахтерске больше 400 тысяч рублей
Чуда не случилось: В Донецке умерла собака Флешка с 11-ю пулевыми ранениями
«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса
Украина в день своей соборности расстреливала жителей ДНР из 120-миллиметровых минометов
В Комсомольском в огне погиб мужчина
«Зеленский, это ты убил Никиту!» Прощание с погибшим защитником ДНР пройдет 24 января
Погода на день в Луганске: 23 января будет мокрый снег и сильный ветер