2020-01-24T09:51:02+03:00
Звезды

Антология поэтов Донбасса "Мы" представлена в Донецке

В сборник вошли произведения 47 авторов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Книга была издана в Москве, а ее редактором выступил Карен Джангиров, который живет в Канаде.Книга была издана в Москве, а ее редактором выступил Карен Джангиров, который живет в Канаде.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В Донецкой филармонии представили антологию поэтов Донбасса «Мы». Стихи поэтов прошлого века и современных вошли в этот сборник - Николая Анциферова, Натальи Хаткиной, Вячеслава Теркулова, Анны Ревякиной, Владислава Русанова и многих других - всего 47 авторов.

Поэт, журналист Анна Ревякина и артист Дмитрий Читах зачитали некоторые из стихотворений, вошедших в сборник.

- Эта антология – лучший ответ Украине, которая пытается всеми силами показать, что в Донбассе нет культуры, нет талантов, это ответ всему миру от тех, кто шесть лет живет на войне, а потому имеет право писать о ней, - сказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Книга уже передана в фонды донецких библиотек, где с ней может ознакомиться каждый желающий.

- Я думаю, это не последний сборник стихов, - призналась Анна Ревякина. - Мы не смогли охватить всех талантливых авторов, это очень непросто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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