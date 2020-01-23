«Бизнес на войне»: К разведчикам ВСУ не доехало 515 перископов

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:07:57+03:00

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Воровство оружия в украинских вооруженных формированиях не прекращается. Недавно военнослужащие не досчитались разведывательных перископов. Им выслали одно количество, а пришло уже совсем другое. Об этом на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики за денежное вознаграждение сообщил один из разведчиков 72-й бригады ВСУ.

- В бригаду по документам должны были поступить 70 труб разведчика перископного типа «ТР-8», а на деле привезли «гораздо меньше». Из-за некомплекта снаряжения у нас «возникли проблемы».

Военнослужащий высказал мнение, что эти перископы продали. Подтверждению такого предположения способствует информация, что и в других бригадах такая же ситуация.

- Такие же перископы должны были поступить и в другие части, расположенные в Донбассе, - говорит солдат. – Если просуммировать все вместе, то получается, что не хватает 515 труб.

В интернете цена одной такой трубы – около 10 тысяч рублей. И этот товар пользуется спросом.

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ИСТОЧНИК KP.RU