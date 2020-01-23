Украина в день своей соборности расстреливала жителей ДНР из 120-миллиметровых минометов

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:01:32+03:00

По селам на юге ДНР украинские военные стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Всего 22 января по территории Республики было выпущено почти 200 снарядов и гранат

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Жалко, что новый председатель ОБСЕ Эди Рама посетил Донбасс только 21 января, побывав в Станице Луганской. Ему бы задержаться на денек, отправившись в район Донецкого аэропорта. А еще лучше – на юг ДНР, в села Красноармейское, Новая Таврия или Коминтерново. Тогда бы Эди Рама понял, что украинские власти его попросту обманывают, когда говорят, что это защитники ДНР и ЛНР обстреливают ни в чем не повинных солдат ВСУ.

22 января - в день, когда Украина праздновала свою соборность (провозглашения в 1918 году воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики), на Донецкую Народную Республику обрушился шквал артиллерийского огня.

По обстрелами оказались районы села Веселое, столичного аэропорта и «Вольво-центра», поселка шахты «Трудовская» (донецкое направление); районы поселков Доломитное и шахты имени Изотова (горловское направление); районы сел Новая Таврия, Красноармейское, Ленинское, Коминтерново, Саханка (мариупольское направление).

По югу ДНР украинские военные лупили из 120-миллиметровых минометов. Выпустили 26 мин. А еще стреляли из пушек БМП. Также в тот день применялись минометы калибром 82 мм и гранатометы. Всего в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) насчитали 193 снаряда, мины и гранаты, упавших на территорию Республики. Пули от стрелкового оружия в расчет не брали.

От огня украинского снайпера погиб под Горловкой ефрейтор Никита Фокин. Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях уточняется.

А сегодня утром обстрелы юга ДНР продолжились. По Коминтерново в течение получаса было выпущено 44 мины калибром 120 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU