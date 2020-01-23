2020-01-23T09:23:32+03:00
Политика

«Зеленский, это ты убил Никиту!» Прощание с погибшим защитником ДНР пройдет 24 января

20-летний Никита Фокин был убит снайпером 22 января под Горловкой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Никите Фокину было всего 20 лет Фото: @Prikhodko1970Никите Фокину было всего 20 лет Фото: @Prikhodko1970
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22 января в 06.10 утра во время обстрела Горловки геройски погиб ефрейтор Фокин. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, попала ему в голову. Никите было всего 20 лет…

- Горловка скорбит, - написал на своей страничке в соцсети глава администрации Горловки Иван Приходько. - От себя лично и от всех жителей Горловки выражаю самые искренние соболезнования маме Никиты Людмиле Витальевне, всем родным и близким. Спасибо вам за Героя!

Приходько считает, что президент Украины Зеленский и его команда, несмотря на свои громкие лицемерные заявления о мире, в очередной раз показали свое истинное фашистское лицо и продолжают методично уничтожать жителей Донбасса.

- Но хочу заверить, «уважаемые», у вас ничего не получится, потому что ничто не заставит нас вернуться в страну фашистов и убийц. Зеленский, это ты убил Никиту! Это ты лишил мать сына! Его кровь на твоих руках! – говорит руководитель многострадального города.

Прощание с Никитой Фокиным пройдет в пятницу, 24 января, в 11.00 в Богоявленском кафедральном соборе Горловки.

Тем временем, украинские военные 22 января - в день ихней соборности - обстреливали территорию ДНР не только из стрелкоого оружия. настоящий кошмар ВСУ устроили на юге Республики. По поселкам и позициям защитников только 152-миллиметровых снарядов было выпущено 26 штук. А еще лупили из пушек БМП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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