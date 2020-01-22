2020-01-22T22:51:43+03:00
Политика

Капитан очевидность: Зеленский назвал условие наступления мира в Донбассе

При этом в Донбассе обстрелы не прекращаются
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пока Зеленский делится секретами прекращения войны, обстрелы Донбасса не прекращаются. Фото: 112 uaПока Зеленский делится секретами прекращения войны, обстрелы Донбасса не прекращаются. Фото: 112 ua
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Война в Донбассе может завершиться, как только этого пожелают все стороны конфликта. Об этом в среду, 22 января, заявил президент Украины Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

- Мы пока не смогли полностью прекратить огонь до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю «пока». Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

Это приблизительно то же самое, что сказать, что Волга впадает в Каспийское море. Да, неужели? Интересно, известно ли Владимиру Александровичу, что сегодня был смертельно ранен в голову 20-летний Никита Фомин, воевавший на стороне ДНР? Или он враг? Ну тогда может быть он скорбит по погибшему сегодня же в Донбассе карателю из Волыни?

А пока Зеленский жонглирует секретами прекращения войны, продолжаются обстрелы мирных районов Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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