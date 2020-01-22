Двое украинских военных погибли, трое - ранены: Миномет "Молот" взорвался под Горловкой

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:45:43+03:00

На счету этой штуковины десятки жизней своих же военных. Фото: 24tv.ua

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Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще трое получили ранения, когда под Горловкой взорвался 120-мм миномет украинского производства «Молот».

Минометы "Молот" были приняты Украиной на вооружение в 2016 году. После этого было уже несколько десятков случаев, когда миномет взрывался и гибли военные. Однако,

- Так, 21 января на временных огневых позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Николаевка Вторая во время попытки открыть огонь из 120-мм миномета произошел разрыв мины в канале ствола. В результате солдаты Тульчин и Антонюк погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Директор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин заявлял, что на Украине нет альтернативы «Молотам», а значит, они будут применяться и дальше. Интересно, узнают ли родственники погибших настоящую причину их смерти?

Кстати, впервые миномет "Молот" взорвался в июле 2016 года на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине. Тогда погибли 2 и были ранены 10 военных. Военная прокуратура тогда установила, что взрыв произошел "из-за нарушения обращения с оружием".

Впервые миномет "Молот" взорвался в июле 2016 года на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине. Тогда погибли 2 и были ранены 10 военных. Военная прокуратура установила, что взрыв произошел "из-за нарушения обращения с оружием". https://24tv.ua/ru/minomety_molot_pri_izgotovlenii_oruzhija_zafiksirovany_defekty_i_millionnye_ubytki_n1126517

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ИСТОЧНИК KP.RU