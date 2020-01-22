"Слышу отчетливые плюсы и полное отсутствие ответки": Дончане сообщают про новые обстрелы ДНР

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:02:06+03:00

Почти 40 боеприпасов прилетело со стороны Украины по мирным районам ДНР

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Украинские боевики только за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив около 40 боеприпасов по территории ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 36 единиц.

Отмечается, что обстрелам на горловском направлении подвергся поселок Зайцево (Южное), а также село Саханка — на мариупольском направлении.

- С самого утра слышу отчетливые "плюсы" со стороны Украины и это приземляется что-то тяжелое, а самое печальное - полное отсутствие ответа с нашей стороны, - рассказывает дончанка Елена, живущая в районе жд вокзала. - Кто-то заставит ВСУ замолчать? Или перемирия для того, чтобы нас всех перебить?

ИСТОЧНИК KP.RU