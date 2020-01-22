"Слышу отчетливые плюсы и полное отсутствие ответки": Дончане сообщают про новые обстрелы ДНР
Украинские боевики только за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив около 40 боеприпасов по территории ДНР.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 36 единиц.
Отмечается, что обстрелам на горловском направлении подвергся поселок Зайцево (Южное), а также село Саханка — на мариупольском направлении.
- С самого утра слышу отчетливые "плюсы" со стороны Украины и это приземляется что-то тяжелое, а самое печальное - полное отсутствие ответа с нашей стороны, - рассказывает дончанка Елена, живущая в районе жд вокзала. - Кто-то заставит ВСУ замолчать? Или перемирия для того, чтобы нас всех перебить?
ИСТОЧНИК KP.RU