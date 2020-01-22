2020-01-22T16:31:06+03:00
Общество

Беби-бум в ДНР: С начала 2020 года на свет появилось около полутысячи детей

Мальчиков снова больше, чем девочек
Екатерина Сорока
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Поздравляем семьи с пополнением. Малышам желаем здоровья, а родителям – мира и благополучия. Фото: mamaiya39.ruПоздравляем семьи с пополнением. Малышам желаем здоровья, а родителям – мира и благополучия. Фото: mamaiya39.ru
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С начала 2020 года прошло всего 20 дней, а в Республике уже состоялся первый беби-бум. За это время около полутысячи детей появилось на свет. Причем мальчиков снова больше, чем девочек. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За период с 13 по 20 января 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 205 малышей: 114 мальчиков и 91 девочка. В трех семьях родились двойни: две девочки и четыре мальчика, — говорится в сообщении ведомства. — Напоминаем, что за период с 1 по 12 января 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 258 малышей: 130 мальчиков и 128 девочек.

Напомним, что ранее отделы записи актов гражданского состояния ДНР подсчитало, что за 2019 год было выписано больше 9500 свидетельств о рождении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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