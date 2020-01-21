2020-01-21T19:23:23+03:00
Общество

«Когда я узнала, что у моего сына рак – земля ушла из под ног!» Двухлетний Лёня Шкурко борется со смертельной болезнью

Благотворительный фонд «Время добрых» проводил экстренный сбор средств на лечение ребенка в Донецке
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Борьба со страшным недугом продолжается. Фото: vk.com/vremya.dobryhБорьба со страшным недугом продолжается. Фото: vk.com/vremya.dobryh
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Мир не без добрых людей. В этом все чаще убеждаются волонтеры благотворительного фонда «Время добрых». За четыре неполных дня благодаря их стараниям удалось собрать необходимую суму на лечение двухлетнего Лени Шкурко. Ребенок болен раком.

– Всё началось резко, быстро и страшно, – описывает свои чувства мама Лёнечки, когда болезнь впервые проявила себя. – Малыш просто сходил в туалет... кровью. Несколько раз. Дальше всё, как в тумане. В панике мы бросились в больницу. Целую неделю Лёне делали уколы антибиотиков. Но всё было безрезультатным – кровотечения не прекращались, не спадала высокая температура. Врачи приняли решение о переводе нас в Республиканскую детскую клиническую больницу Донецка.

Уже там медикам удалось установить точный диагноз – эмбриональная рабдомиосаркома мочевого пузыря – опухоль, характерная для детей раннего возраста.

– Я не понимала ни одного слова, пока не заглянула в интернет. Рак. У меня просто ушла земля из–под ног. Мой Лёня никогда не болел и рос обычным здоровым ребенком и тут такое. Почему? За что? Как оказалось опухоль настолько давно уже поражает организм сыночка, что начала распадаться. Отсюда и кровотечения. Лёнечку экстренно прооперировали. Удалось удалить лишь часть опухоли. Для окончательной победы над раком необходимо несколько курсов химиотерапии дорогостоящими препаратами, которые мы просто не в состоянии приобрести самостоятельно.

Именно для покупки этих препаратов и был открыт экстренный сбор на сумму 160 тысяч рублей волонтерами фонда «Время добрых».

– Сбор закрыт! И это значит, что у нас снова есть повод сказать самые тёплые и искренние слова благодарности всем, кто поддерживает нас и наших подопечных деток! Всем, кто вместе с нами верит в то, что рак – не приговор. Спасибо вам, наши волшебники, за ещё один подаренный шанс на спасение детской жизни! – написали благотворители на своей официальной странице в социальной сети.

Впереди у ребенка борьба со страшным заболеванием, которое так коварно ворвалось в его судьбу. А вместе с ним сражаться за жизнь будут врачи, родные и все неравнодушные люди.

– Сейчас Лёнечка круглосуточно подключён к капельнице. Мой зайчик ещё слишком мал, чтобы понимать, что с ним случилось что–то страшное. Да и как можно объяснить двухлетнему малышу, что катетер под ключицей ни в коем случае нельзя выдёргивать, что бегать и прыгать теперь запрещено, что он серьёзно болен и что больница теперь надолго станет частью его маленькой жизни? Я теперь молюсь только об одном – чтобы мой сынок поборол эту страшную болезнь, – говорит мама малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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