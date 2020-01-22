2020-01-22T11:23:12+03:00
Общество

«Не хотел идти на улицу и заперся в квартире один»: В Луганске спасатели освободили из западни двухлетнего ребенка

Посторонние голоса и громкие звуки инструментов напугали малыша. Чтобы как-то его успокоить, мама позвонила на мобильный телефон. И это сработало
Екатерина Сорока
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К счастью, за время отсутствия матери в квартире, с ребенком ничего не произошло. Фото: zen.yandex.ruК счастью, за время отсутствия матери в квартире, с ребенком ничего не произошло. Фото: zen.yandex.ru
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21 января в Луганске подняли дежурный караул МЧС Республики из-за выходки двухлетнего мальчика. Мама собиралась пойти с ним на улицу. Во время сборов она вышла на лестничную площадку, чтобы забрать коляску. И пока женщины не было дома, мальчик захлопнул дверь. Дальше началась «спасательная операция». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

На место происшествия прибыл дежурный караул аварийно-спасательной части. Прочную металлическую дверь сначала пытались вскрыть шанцевым инструментом, затем электроинструментом - безрезультатно. Пришлось использовать бензорез, которым сделали один аккуратный надрез, после чего дверь таки удалось открыть. Вся операция заняла около 20 минут, — говорится в сообщении.

Посторонние голоса и громкие звуки инструментов напугали малыша. Чтобы как-то его успокоить мама позвонила на мобильный телефон, который остался дома. И это сработало. Оказывается, в возрасте всего двух лет мальчик уже умеет пользоваться гаджетом. Он сам ответил на звонок.

— Все это время мама разговаривала с ним по мобильному телефону, которым уже умеет пользоваться малыш. Она успокаивала сына, просила его отойти от двери. Увидев ребенка, счастливая женщина горячо поблагодарила спасателей, — рассказали сотрудники ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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