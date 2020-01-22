2020-01-22T15:19:38+03:00
Звезды

Из гаек и болтов горловчанин создает забавные миниатюрные фигурки с сюжетами из повседневной жизни

Все его фигурки чуть больше зажигалки [фото]
Екатерина Сорока
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Фигурка называется «Едем в Донецк». Фото: Alex BabakФигурка называется «Едем в Донецк». Фото: Alex Babak
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У каждого в гараже, наверняка, завалялись старые гайки, болты, велосипедные цепи или другой металлический мусор. Вроде бы всё это не нужно, но и выкинуть жалко. Мало ли, может еще пригодится. Так и продолжают все эти безделушки накапливаться и ржаветь. А вот горловчанин Алексей Бабак нашел им творческое применение.

Своими руками мужчина делает из болтов и гайек миниатюрные фигурки. Их у него уже накопилось около сотни. И все они имеют собственный сюжет из мирной и военной жизни Донбасса.

В галерее Алексея можно увидеть ребят, которые играют в футбол, сварщика за работой, молодую мамочку с коляской, а также военного с флагом Республики.

Но эти фигурки не просто пылятся на полке. Алексей Бабак представляет свои работы на творческих конкурсах и кузнечных фестивалях. А некоторые пользователи соцсетей не прочь и купить одну из фигурок мастера себе домой.

«Комсомолка» публикует несколько интересных работ мастера.

Как ни крути, у каждого болтика должна быть своя гечка. Фото: Alex Babak

Как ни крути, у каждого болтика должна быть своя гечка. Фото: Alex Babak

Ребята играют в футбол. Фото: Alex Babak

Ребята играют в футбол. Фото: Alex Babak

Для молодой мамулечки. Фото: Alex Babak

Для молодой мамулечки. Фото: Alex Babak

Большой Мух ищут хозяюшку. Обещает много не жужжать, как назойливая муха. Фото: Alex Babak

Большой Мух ищут хозяюшку. Обещает много не жужжать, как назойливая муха. Фото: Alex Babak

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ИСТОЧНИК KP.RU

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