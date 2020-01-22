Пять лет трагедии на Боссе: Обстрел троллейбуса мог стать местью Украины за аэропорт

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:17:18+03:00

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Этот день в памяти дончан останется навсегда. Сонным зимним утром 22 января Украина обстреляла остановку на Боссе и троллейбус №17. Тогда погибли 13 человек, более 20 были ранены.

- Я помню, как мы обрадованы были накануне тем, что аэропорт - наш, что оттуда выкинули всю эту шваль, всех этих хваленых киборгов, - вспоминает дончанин Сергей Петров. - Думаю, этот обстрел стал местью Украины за то, что наши взяли аэропорт.

Сегодня в пятую годовщину трагедии на месте обстрела состоялся митинг-реквием в память о погибших тогда невинных людях.

- Есть военные преступления, которые отличаются особой циничностью и безжалостностью. Сегодня день памяти об одном из них, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин. - Пять лет назад произошла ужасная трагедия, но она была срежиссирована. Это дело рук людей, которые жили когда-то с нами в одном государстве. Украинские диверсанты стреляли умышленно, зная, что в это время на остановке много людей. Знала ли об этом центральная власть? Увы, знала! И здесь нам не нужно испытывать никаких иллюзий. Народ Донбасса киевский режим — что старый, что новый — просто ненавидит!

Для многих дончан этот день разделил жизнь на до и после. Кто-то остался лежать там, кто-то навсегда стал инвалидом, а кто-то будет вспоминать, что только чудо спасло его от гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU