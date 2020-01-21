Годовщина трагедии на Боссе: в Донецке почтят память погибших пассажиров троллейбуса

22 января в Донецке состоится траурный митинг, приуроченный годовщине трагедии на Боссе. Шесть лет назад украинская армия нанесла артудар по троллейбусу на остановке «Донецкгормаш». Тогда она стала последней для тринадцати дончан, а осколочные ранения получили больше двадцати человек.

К памятнику погибшим от минометного обстрела придут тысячи дончан. Кто-то из них в тот роковой день потерял товарища, друга, отца... А кто-то чудом спасся.

- Я должна была в тот день быть на той остановке, в то время я всегда еду на работу, - говорит моя коллега корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Андриенко. - Но что-то меня удержало выйти из квартиры, уже, будучи одетой, мне вдруг захотелось вымыть полы. Желание было настолько сильным, что я сняла пальто и приступила к уборке, сама себя ругая за такую нелогичность. Когда я уже оканчивала мытье полов, прозвучал первый взрыв. Он был настолько мощным, что задребезжали стекла…

На месте трагических событий пройдет панихида, дончане почтят память погибших минутой молчания, а также возложат цветы к месту обстрела и зажгут памятные свечи. Митинг начнется в – 10.00.

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