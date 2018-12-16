Дончанка Юлия Михайлова, лишившаяся руки и ноги при артобстреле троллейбуса, мечтает водить машину

22 января будет четвертая годовщина со дня трагедии, когда украинская армия нанесла артудар по троллейбусу на остановке в Донецке. Тогда остановка «Донгормаш» стала последней для тринадцати дончан, а осколочные ранения получили более двадцати человек.

Юлия Михайлова - одна из выживших пассажиров. «Комсомолка» рассказывала читателям о том, как девушка ехала на работу, сидя у окна. Ей разорвало руку и ногу.

22 января 2015 года ВСУ обстреляли троллейбус на Боссе в Донецке. Фото: ВКонтакте/Донецк

- Врачам не удалось сохранить кисть правой руки и больше половины левой ноги, - рассказывает Юлия. – Один из осколков до сих пор в легком... Но я благодарна Богу, что чудом осталась жива.

ВСТАТЬ НА НОГИ

Встречаю Юлию в спорткомплексе «Кировец» - сюда она приезжает на занятия по плаванию. Из инвалидной коляски с улыбкой смотрит девушка модельной внешности.

- Почему еще в коляске? - спрашиваю я девушку, зная, что три года назад ей на заказ изготавливали протезы руки и ноги.

- Протезы не помогли, - говорит Юля. – Я не смогла опереться на костыль - настолько осколки повредили правую руку.

Единственный выход для неё - встать на «умный» протез. Бионические конечности за счет микропроцессоров самостоятельно оценивают окружающую обстановку и предугадывают намерения своего хозяина.

- Искусственные конечности подключают к нервным окончаниям, - объясняет девушка. - Протезирование по последнему слову техники – дорогое удовольствие. Бионическая нога стоит три миллиона рублей, а рука – два миллиона.

Возможно, найдутся неравнодушные люди, которые смогут помочь Юле встать на ноги и осуществить ее мечту. Девушка мечтает самостоятельно водить автомобиль.

К слову, в России у людей с ограниченными физическими возможностями есть возможность бесплатно стать обладателями «умных» протезов.

В КРЫМУ СТАЛА КОРОЛЕВОЙ КРАСОТЫ

Сейчас Юлия живет со своей бабушкой Нелей Владимировной. Когда ей было два года, папа ушел из семьи. Мама умерла семь лет назад. Неля Владимировна, несмотря на свои 78 лет, полна сил и всячески подбадривает внучку.

За девушкой не нужен какой-то особый уход. Она научилась справляться с домашними делами левой рукой. Юля любит готовить. Друзья просят ее испечь штрудель с вишнями. У девушки он получается особенно вкусным.

Благодаря помощи неравнодушных людей, Юлия Михайлова прошла реабилитацию в Москве, а затем - в Евпатории. В Крыму она победила в конкурсе «Красота без границ» - он проводится среди девушек, передвигающихся в инвалидных колясках. Жюри понравилось как Юля читает стихи и нарисованный ею букет цветов. Дончанке вручили сертификат на лечение в крымском санатории имени Бурденко и сувенирный факел Паралимпийских игр в Сочи-2014.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ИНВАЛИДАМ

Сейчас Юлия депутат Народного Совета. Ей предстоит очень многое сделать для повышения уровня заботы об инвалидах в Республике. Прежде всего, для людей с ограниченными физическими возможностями необходимо приспособить городской транспорт. Также им должны быть доступны все без исключения общественные места, а у нас зачастую даже аптеки не приспособлены к этому.

- Вот представьте, что человек в инвалидном кресле приехал в кинотеатр или аптеку, - говорит депутат Михайлова. - Пандусов и других приспособлений там нет. Зовет охранников. Конечно, они могут помочь его занести, но нет никакой гарантии, что не уронят. Затем охранники, конечно, покинут зал, а если человек захочет в туалет?

Еще пример.

- Пансионаты в Седово - хоть плачь, - говорит Юлия. - Коляску тянут по песку, высунув язык. Или же инвалида, взяв под руки, несут к морю. При этом любой пляж можно оборудовать элементарно и с наименьшими затратами. При желании.

Также в Республике необходимо отладить механизм обеспечения инвалидными колясками, костылями, памперсами, пеленками, а слепых – тростями. Еще – путевками в санатории. Раз в полгода инвалиды обязательно должны подлечиваться. Но этого пока нет.

НАЙТИ СИЛЫ «ЗАБЫТЬ»

Юлия Михайлова второй год проходит реабилитацию на занятиях по плаванию. Она влилась в большую дружную семью общественной организации «Дельфины». Директор «Дельфинов» Ольга Волкова стала Юле второй мамой.

- Я помню Юлю расстроенной, она не планировала для себя такой судьбы, - рассказывает Ольга Владимировна. – Горжусь, что девочка не сломалась и в спорте показала себя целеустремленной.

Юля с самым маленьким членом организации «Дельфины». У Никины - ДЦПФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Вода ставит на ноги! – бодро говорит Юлия Михайлова. – Плавание помогает преодолеть себя, делает выносливее и сильнее, дает ощущение легкости.

В клиниках ДНР и России с Юлией работали в общей сложности двенадцать психологов. Девушка испытывает так называемые фантомные боли (чувствует как болят отсутствующие конечности). Их не приглушают никакие таблетки.

Специалисты советуют ей не бояться воспоминаний и возвращения мыслями к событиям 22 января. С каждым разом эти переживания будут терять свою интенсивность. Юля верит, что когда-нибудь найдет в себе силы побывать на той остановке, чтобы возложить цветы к памятному знаку с именами погибших в теракте. Каждую годовщину возле него проходит панихида и траурный митинг.

https://www.donetsk.kp.ru/daily/26425/3298351/