Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2019: В Парке кованых фигур прошла настоящая мистерия огня и металла

ЧАСТЬ I

Если и есть истинно донецкий фестиваль, то, безусловно, это Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2019, традиционно проводимый осенью. В этом году он проходит в 21-ый раз - полное совершеннолетие!

Металл, огонь, удары молота о наковальню – сложно представить что-то более соответствующее характеру дончан. А сам фестиваль с его ярмаркой умельцев, рок-концертом, свадебным обрядом, выступлением рыцарей настолько динамичен и разнообразен, что может захватить любого. Всем ведь известно, что на огонь можно смотреть долго. А на мужчин, умело работающих молотами у огня, можно любоваться бесконечно. Наше время повального засилья офисного люда, способного лишь колотить по клавиатуре, но не обученного мужскому труду, заставляет восхищаться кузнецами. Тут тебе и красота, и ум, и умелые руки.

Владимир Смелянский ежегодно приезжает из Луганска.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Виктор Иванович, все ли удалось? Все успели к фестивалю? – спрашиваю я основателя Парка кованых фигур, главного кузнеца Донецка – Виктора Бурдука.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733451" frameborder="0"></iframe> Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2019.Юлия АНДРИЕНКО

- Успели главное – завершили скульптуру «150», посвященную юбилею Донецка и презентовали ее городу, - говорит он. – Приехали делегации из Шахтерска, Макеевки, Ханженково, Луганска, Перми, Белгорода. Удивительно, в этом году у нас впервые участник с украинской территории, не побоялся приехать кузнец из Доброполья, чему мы очень рады.

Главный кузнец Донецка Виктор Бурдук презентовал Донецку новую скульптуру.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Новую фигуру «150» кузнецы подарили Донецку. На изогнутой стеле цифры, которые двигаются от ветра. Теперь она будет установлена в парке возле скульптуры Георгия Победоносца и откроет аллею, которая будет отображать философскую концепцию «Время. Состояние. Рок.». Все фигуры там будут «живыми», то есть будут двигаться от силы ветра, собственной тяжести и других факторов, а это уже не просто ремесло, а чудо инженерной мысли.

Новая фигура будет установлена возле скульптуры Георгия Победоносца.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я сам из рода кузнецов, - рассказал «Комсомолке» заместитель главы администрации Донецка Виктор Моисеенко, открывший фестиваль. – Мои предки родом из Ростовской области, там был целый клан кузнецов по фамилии Моисеенко. В частности, в станице Старочеркасской – первой столице войска Донского. А потому все это мне очень близко. Благодаря нашим кузнецам, и в частности Виктору Бурдуку, парк пополняется каждый год новыми фигурами и у всех нас есть такой замечательный праздник.

Погода не подвела – звон металла разогнал тучи и весь Донецк залило щедрым сентябрьским солнцем. Дончане целыми семьями пришли на праздник.

Где вы еще увидите викинга с мобильником? Только в Донецке!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я бываю на этом фестивале каждый год. Обязательно нахожу что-то интересное для себя на ярмарке. И, конечно, кованая роза с фестиваля у меня дома имеется, - говорит дончанка Лариса Гальцова. – Нужно поддерживать эту традицию. Поэтому какая бы ни была погода, уверена, тысячи дончан посетят фестиваль.

Виктор Моисеенко и Лариса Гальцова признались, что не пропускают этот фестиваль в любую погоду.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Детвора с радостью принимает участие в мастер-классах от кузнецов. В этом году замечаю огромный интерес к кузнечному ремеслу у девчонок, удивительно ловко взмахивающих молотками. Среди них вижу девушку-кузнеца в кожаном фартуке, скрепленном металлическими сердцами, она наравне с мужчинами работает у горна.

Американский репортер Патрик Ланкастер в восторге от мероприятия.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я пока только учусь азам этого ремесла, - признается Катя. – Но все это мне очень нравится. Сегодня я делаю розу, которую хочу презентовать дорогому для меня человеку. Руки, конечно, от усталости дрожат, но я испытываю настоящий восторг, наблюдая, как из раскаленного металла постепенно рождается цветок.

Катя создает первую розу в дар дорогому для нее человеку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На аллеях парка идут всевозможные мастер-классы. Меня привлекают разноцветные хрюшки и бабочки, которых создают из кварцевого песка.

Симпатичная хрюшка из кварцевого песка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Это развитие и моторики рук, и цветовосприятия, - говорит руководитель Виктория. – А картины такие не осыпаются и хранятся очень долго.

Здесь есть на что посмотреть.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не поверите, это мыло! Так и хочется откусить!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тут же идут лепка из глины, вязание, плетение. Настоящий праздник для тех, кто дружит с руками. Что мне нравится во всей этой суете и движе, среди запахов каши и горячего металла, что здесь не встретишь пасмурных лиц. Их нет! Удивительно, но абсолютно все улыбаются! Мне же остается только восхищенно наблюдать и успевать щелкать фотоаппаратом.

Запах кузнечной каши - братчины - стелется по всему парку и заставляет глотать слюнки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Продолжение следует.