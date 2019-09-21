ЧАСТЬ II

ЧАСТЬ I

В давние времена в маленьких селениях, где даже священника не было, свадебный обряд доверяли проводить кузнецу, как самому уважаемому человеку в селе. Авторитет его был незыблем! Считалось, что звон молота о наковальню способен всех чертей извести, а значит нечисть не сможет повредить молодым в их семейном счастье.

Виктор Бурдук дает наставления молодым жить в мире и понимании.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке ежегодно на Фестивале кузнечного мастерства вспоминают об этой красивой традиции. Основатель Парка кованых фигур, кузнец Виктор Бурдук приглашает на площадь новобрачных.

В этом году ими стали Татьяна и Владислав Совпель. Оба – дончане, Татьяна работает фармацевтом в аптеке, а Владислав – в полиции ДНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733463" frameborder="0"></iframe> На любовь и на счастье! Как донецкий кузнец новобрачных венчал.Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня у молодых десятки фотографов и репортеров.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сначала нужно узнать, кто станет главой в семье. Молодые по очереди вытягивают из рукавицы кузнеца кованые сердечки. Кто достанет большее, тот и глава в семье. У наших новобрачных главой выпало быть Владиславу.

У наших молодых главой семьи будет муж.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А затем жених вместе с кузнецами выковывает красно солнышко – оберег на счастье своей семьи. Сначала круг металла расплавляют в огне, затем выбивают на нем лучи солнца, а также дату свадьбы и инициалы молодых.

Свадебный костюм кузнечному делу не помеха.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Раньше в кузнях было темно, чтобы кузнец мог по цвету металла в огне определить его раскаленность. У нас же сияет солнце, поэтому мы можем приблизительно судить, что металл готов, - Виктор Иванович вынимает из горна огненный круг металла. - В таком состоянии он напоминает пластилин, из него можно лепить, что угодно. Вот только не руками.

От звона металла вся нечисть разбежалась.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жених собственноручно выковывает гвоздь, на котором и будет висеть оберег. Раскаленное солнышко окунают в холодную воду, чтобы закалить металл, а вместе с ним и молодых перед всяческими житейскими бурями.

- Мы были очень удивлены, когда нам позвонили накануне из ЗАГСа и предложили принять участие в обряде, - признались молодые. – Конечно, такое запомнится на всю жизнь. Очень красивый обряд! А сколько внимания к нам!

Красно солнышко - оберег молодой семьи.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Удивительно, но звон металла и правда разогнал тучи на небе и над парком вдруг засияло солнце, не менее жаркое, чем то, которое выковали молодым. И только спустя время хлынул дождь. Ну, а событие, омытое дождем, как водится, счастливое. Это еще в давние времена люди знали!