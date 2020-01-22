Следите за кошельками и телефонами: Участились случаи краж в общественном транспорте

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:26:23+03:00

Часто в толчее троллейбуса люди не сразу замечают, что остались без кошелька. Фото: ДАН

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Вчера удалось поймать цыганку-воровку, которая орудовала на маршруте троллейбуса №2.

До этого дончанке удалось задержать и сдать в полицию ее подельницу. Девушка не растерялась, а на помощь ей пришли военные ДНР. Вместе им удалось скрутить мошенницу и доставить в РОВД. А вот двум сообщницам тогда удалось улизнуть.

- Очень надеюсь, что им впаяют по полной. Недавно у моего коллеги вот так в транспорте телефон увели, - рассказывает дончанка Наталья Дубинина. - В другой раз я буквально за руку схватила тетку, которая лезла ко мне в кошелек. Она тут же выскочила и перебежав дорогу, запрыгнула в троллейбус, который ехал в противоположном направлении.

Самое печальное, что воруют-то они как раз у самых незащищенных и небогатых дончан, другие общественным транспортом не пользуются.

- Ничего им не впаяют, у каждой на воспитании куча несовершеннолетних детей, поэтому не хотите слез, сами следите за своими вещами в общественном транспорте, - уверена другая дончанка Евгения Мартынова. - А вот вмешательство может быть и чревато, таким терять нечего, могут и ножом исполосовать.

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Ограбление происходило в центре Донецка по маршруту троллейбуса №2 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU