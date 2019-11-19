«Отблагодарила»: 15-летняя девушка обняла гостеприимную пенсионерку и вытащила из ее кармана мобильный телефон

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-19T08:52:58+03:00

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В Торезе участковый инспектор Сергей Варганов задержал воровку, которой оказалась 15-летняя дочь знакомой потерпевшей.

- Накануне происшествия девушка вместе с родителями пришла в гости к потерпевшей пенсионерке и попросила у нее мобильный телефон, чтобы позвонить, - рассказал Сергей Анатольевич. - После звонка гостья вернула мобильник хозяйке, а та положила его в карман своей кофты. Перед уходом домой девушка крепко обняла гостеприимную пенсионерку и незаметно достала из ее кармана мобильный телефон.

Потерпевшая и ранее неоднократно уличала злоумышленницу в воровстве, однако в полицию не обращалась. Но в этот раз пошла в горотдел МВД и написала заявление.

Похищенный телефон изъяли у юной воровки и вернули законной владелице. А в отношении девушки возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кстати, за систематические пропуски занятий без уважительных причин и бродяжничество, 15-летняя воровка определена в детский социальный центр администрации Шахтерска.

ИСТОЧНИК KP.RU