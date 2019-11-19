2019-11-19T08:52:58+03:00
Политика

«Отблагодарила»: 15-летняя девушка обняла гостеприимную пенсионерку и вытащила из ее кармана мобильный телефон

В Торезе полицейские ДНР задержали несовершеннолетнюю воровку
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Девушка незаметно достала из кармана пенсионерки понравившийся ей мобильный телефон. Фото: koltushi24.ruДевушка незаметно достала из кармана пенсионерки понравившийся ей мобильный телефон. Фото: koltushi24.ru
Изменить размер текста:

В Торезе участковый инспектор Сергей Варганов задержал воровку, которой оказалась 15-летняя дочь знакомой потерпевшей.

- Накануне происшествия девушка вместе с родителями пришла в гости к потерпевшей пенсионерке и попросила у нее мобильный телефон, чтобы позвонить, - рассказал Сергей Анатольевич. - После звонка гостья вернула мобильник хозяйке, а та положила его в карман своей кофты. Перед уходом домой девушка крепко обняла гостеприимную пенсионерку и незаметно достала из ее кармана мобильный телефон.

Потерпевшая и ранее неоднократно уличала злоумышленницу в воровстве, однако в полицию не обращалась. Но в этот раз пошла в горотдел МВД и написала заявление.

Похищенный телефон изъяли у юной воровки и вернули законной владелице. А в отношении девушки возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кстати, за систематические пропуски занятий без уважительных причин и бродяжничество, 15-летняя воровка определена в детский социальный центр администрации Шахтерска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кошмар поселка Объединенный: специалисты назвали возможную причину подземных толчков в Макеевке
Раненого на передовой в Донбассе командира 128-й бригады могли добить в госпитале украинские радикалы
Всех до кучи: в девятиэтажке на проспекте Мира в Мариуполе поселят 90 семей сотрудников СБУ
В Офисе Зеленского решили, что амнистию для карателей будет готовить командир из добробата Дикий
Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии
С 1 декабря на Украине пересчитают пенсии переселенцам из Донбасса
Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием
Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино
Разгадать загадку подземных толчков в Макеевке помогут специалисты из России
Готовились к приезду главы МИД Германии: ВСУ устроили стрельбу из гранатометов на участке разведения войск в Петровском
В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков
На этой неделе откроют восстановленный мост возле пункта пропуска «Станица Луганская»
В ЛНР водитель грузовика насмерть сбил 73-летнего дедушку на мопеде
Глава МИД Германии не полетел в Донбасс
Погода в Луганске 19 ноября: днем будет до 8 градусов тепла
Погода в Донецке 19 ноября: ожидается пасмурный день, но без осадков
Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ
Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве
Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском
За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному