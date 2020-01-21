Украина за сутки выпустила по ДНР 90 боеприпасов

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:40:21+03:00

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки семь раз нарушили «режим тишины», выпустив по Донецкой Народной Республике 90 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись район Веселого, аэропорта и поселка шахты «Трудовская»; на горловском направлении – окрестности поселка шахты имени Гагарина, шахты 6/7 и Зайцево; на мариупольском - район Саханки, - сообщили в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив больше 120 снарядов и мин по территории Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU