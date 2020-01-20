Вечером 20 января ВСУ выпустили по Донецку 20 мин

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:39:04+03:00

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Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики. Вечером 20 января киевские силовики открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Украинские вооруженные формирования сегодня вечером обстреляли из минометов окраину Донецка, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметра, - сообщили в СЦКК.

Огонь по Трудовским вооруженные формирования Украины открыли в 16.50. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отмечают, что киевские силовики вели огонь со стороны Марьинки.

Напомним, что замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Сергей Масловский заявил, что Украина будет по-НАТОвски управлять войсками, воюющими в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU