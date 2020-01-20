Вечером 20 января ВСУ выпустили по Донецку 20 мин
Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики. Вечером 20 января киевские силовики открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Украинские вооруженные формирования сегодня вечером обстреляли из минометов окраину Донецка, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметра, - сообщили в СЦКК.
Огонь по Трудовским вооруженные формирования Украины открыли в 16.50. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отмечают, что киевские силовики вели огонь со стороны Марьинки.
Напомним, что замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Сергей Масловский заявил, что Украина будет по-НАТОвски управлять войсками, воюющими в Донбассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU