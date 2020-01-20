2020-01-20T20:51:43+03:00
Политика

Украина будет по-НАТОвски управлять войсками, воюющими в Донбассе

Завершается реорганизация командования ВСУ на стандарты Североатлантического альянса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (слева) принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО. Фото: Минобороны УкраиныНачальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (слева) принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО. Фото: Минобороны Украины
Изменить размер текста:

Североатлантический альянс вползает на Украину без всякого официального вступления незалежной в НАТО. В вооруженных силах завершается реорганизация органов военного управления на типичную структуру штабов НАТО, так называемую J-структуру. Об этом заявил в пятницу. 17 января, замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Сергей Масловский.

В частности, на базе Объединенного оперативного штаба ВС Украины будет сформировано Командование объединенных сил (КОС) ВСУ. Его возглавит командующий объединенных сил, который будет непосредственно подчиняться Главнокомандующему ВСУ и руководить объединенными силами во всех сферах их применения - на суше, в воздухе и на море. Основным назначением КОС будет планирование и управление войсками в операциях по отпору вооруженной агрессии. Учитывая, что войну в Донбассе Киев называет не иначе как «отражение российской агрессии», то несложно догадаться, какая первостепенная задача будет стоять перед КОС.

Видимо, не случайно начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на прошлой неделе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов. В Брюсселе генерал общался с коллегами из Великобритании, Румынии, Литвы и Польши. Обсуждали «аспекты военного сотрудничества». Читай - втягивание Украины в НАТО.

Побывал Хомчак и в резиденции Стратегического командования НАТО по операциям в городе Монс (Бельгия). Кстати, в ноябре прошлого года в Монс приезжал заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Наев. Тот самый, который до мая 2019-го командовал операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. А накануне перехода в Генштаб заявил, что знает секрет, как за сутки выйти на российско-украинскую границу в Донбассе. Чем вызвал большой интерес к своей персоне среди политиков и военных.

Тем временем, страны НАТО поставляют на Украину большие партии оружия, боеприпасов и специальной техники. Разведке ДНР стали известны подробности содержимого груза, на днях доставленного авиацией США с авиабазы Рамштайн (Германия) в аэропорт Львова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генерал Наев поделился с НАТО как за сутки выйти на российскую границу в Донбассе

Стало известно, зачем делегация украинских военных ездила в Стратегическое командование НАТО по операциям (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генерал ВСУ Кравченко создает положительный образ Зеленского к годовщине президентства
Режиссер из Санкт-Петербурга планирует поставить в Донецке оперу Верди «Фальстаф» за четыре дня
Вечером 20 января ВСУ выпустили по Донецку 20 мин
Компания DAF два года будет бесплатно ремонтировать автомобили, поставляемые в ДНР
Украина будет по-НАТОвски управлять войсками, воюющими в Донбассе
«Один погибший, восемь раненых, уничтожена БМП»: В 72-й бригаде ВСУ отмечали досрочное присвоение офицеру Норову звания «лейтенант»
Бойцы ДНР сбили над Донецком украинский беспилотник
Солдатов 59-й бригады ВСУ задержали при попытке сбыта стрелкового оружия в Донбассе
«Становится только хуже»: В Донецке продолжают бороться за жизнь собаки с 11-ю пулевыми ранениями
За неделю украинская армия выпустила по ДНР больше полтонны боеприпасов
Боксеры из Луганска завоевали четыре золотые медали на турнире в России
ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и зенитки вблизи важных социальных объектов
Погода в ЛНР: 20 января ожидается переменная облачность, туман и гололед
ВСУшники разгромили сельский магазин в Донбассе и подрались с покупателями
Погода в Донецке на день: 20 января ожидается пасмурный день и небольшой мороз
Марьяна Наумова в Донбассе тренируется в стрельбе
В ЛНР соревновались в рубке казачьей шашкой
С такими врагами друзей не надо – ВСУшники по пьяни сожгли свою военную амуницию и оборудование на шесть миллионов гривен
В бассейне «Динамо» начались тренировки
Крещение 2020 в ДНР: ВСУ совершили сто выстрелов из БМП-2 по Старомихаловке
На КПВВ станица Луганская СБУ задерживают мужчин, бегущих от призыва в армию