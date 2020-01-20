Украина будет по-НАТОвски управлять войсками, воюющими в Донбассе

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:51:43+03:00

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Североатлантический альянс вползает на Украину без всякого официального вступления незалежной в НАТО. В вооруженных силах завершается реорганизация органов военного управления на типичную структуру штабов НАТО, так называемую J-структуру. Об этом заявил в пятницу. 17 января, замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Сергей Масловский.

В частности, на базе Объединенного оперативного штаба ВС Украины будет сформировано Командование объединенных сил (КОС) ВСУ. Его возглавит командующий объединенных сил, который будет непосредственно подчиняться Главнокомандующему ВСУ и руководить объединенными силами во всех сферах их применения - на суше, в воздухе и на море. Основным назначением КОС будет планирование и управление войсками в операциях по отпору вооруженной агрессии. Учитывая, что войну в Донбассе Киев называет не иначе как «отражение российской агрессии», то несложно догадаться, какая первостепенная задача будет стоять перед КОС.

Видимо, не случайно начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на прошлой неделе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов. В Брюсселе генерал общался с коллегами из Великобритании, Румынии, Литвы и Польши. Обсуждали «аспекты военного сотрудничества». Читай - втягивание Украины в НАТО.

Побывал Хомчак и в резиденции Стратегического командования НАТО по операциям в городе Монс (Бельгия). Кстати, в ноябре прошлого года в Монс приезжал заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Наев. Тот самый, который до мая 2019-го командовал операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. А накануне перехода в Генштаб заявил, что знает секрет, как за сутки выйти на российско-украинскую границу в Донбассе. Чем вызвал большой интерес к своей персоне среди политиков и военных.

Тем временем, страны НАТО поставляют на Украину большие партии оружия, боеприпасов и специальной техники. Разведке ДНР стали известны подробности содержимого груза, на днях доставленного авиацией США с авиабазы Рамштайн (Германия) в аэропорт Львова.

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ИСТОЧНИК KP.RU