2020-01-20T18:03:08+03:00
Политика

Бойцы ДНР сбили над Донецком украинский беспилотник

С помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь по поселку Старомихайловка [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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В небе над Донецком был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Благодаря профессиональным действиям подразделений противовоздушной обороны ДНР вчера был сбит БЛА «Мэвик Про», - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ДНР отметили, что этот беспилотный летательный аппарат вооруженные формирования Украины использовали для корректировки обстрела поселка Старомихайловка.

Обстановка в Донбассе 20 января 2019: ПВО ДНР сбили над Донецком украинский беспилотник.

После уничтожения летательного аппарата, огневая активность сошла на нет, - рассказывают в НМ Донецкой Народной Республики. - БПЛА использовался боевиками 28-й бригады

Напомним, что в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшую неделю украинская армия выпустила по ДНР больше полтонны боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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