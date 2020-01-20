Бойцы ДНР сбили над Донецком украинский беспилотник
В небе над Донецком был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Благодаря профессиональным действиям подразделений противовоздушной обороны ДНР вчера был сбит БЛА «Мэвик Про», - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
В Народной милиции ДНР отметили, что этот беспилотный летательный аппарат вооруженные формирования Украины использовали для корректировки обстрела поселка Старомихайловка.
Обстановка в Донбассе 20 января 2019: ПВО ДНР сбили над Донецком украинский беспилотник.
После уничтожения летательного аппарата, огневая активность сошла на нет, - рассказывают в НМ Донецкой Народной Республики. - БПЛА использовался боевиками 28-й бригады
Напомним, что в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшую неделю украинская армия выпустила по ДНР больше полтонны боеприпасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУшники разгромили сельский магазин в Донбассе и подрались с покупателями
Причастны к этому военнослужащие 59-й бригады (Подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU