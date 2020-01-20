2020-01-20T14:44:11+03:00
Политика

За неделю украинская армия выпустила по ДНР больше полтонны боеприпасов

ВСУ 31 раз нарушили режим прекращения огня
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.akcenty.com.uaФото: amp.akcenty.com.ua
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Обстрелы республик Донбасса со стороны вооруженных украинских формирований не прекращаются. Киевские силовики то и дело продолжают стрелять по мирным населенным пунктам ДНР и ЛНР. Вследствие этого дома и важные объекты инфраструктуры разрушаются. А самое страшное то, что продолжают получать ранения и гибнуть мирные жители.

За прошедшую неделю, с 13 по 20 января, украинские вооруженные формирования 31 нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Выпущено 376 боеприпасов, - рассказывают в ведомстве. - Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила 0,6 тонны или 12 ящиков.

При обстрелах Республики киевские силовики применяли и минометы. В СЦКК уточнили, что ВСУ выпустили 52 мины калибром 82 и 120 миллиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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