2020-01-20T20:13:26+03:00
Недвижимость

Компания DAF два года будет бесплатно ремонтировать автомобили, поставляемые в ДНР

Это касается только тех машин, что числятся, как коммунальная техника
Екатерина Сорока
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DAF Trucks NV — нидерландский производитель грузовых автомобилей. Фото:mascus.com.uaDAF Trucks NV — нидерландский производитель грузовых автомобилей. Фото:mascus.com.ua
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В автопарке коммунальных служб нашего региона всегда находились автомобили таких марок, как ГАЗ, МАЗ и КамАЗ. Со временем техника начала изнашиваться, а в Республике не осталось представителей этих брендов, которые могли бы чинить технику. В связи с этим автопарк коммунальщиков начал обновляться автомобилями другой марки – DAF. И для этого были выгодные условия.

Так, на днях компания-поставщик DAF заключила эксклюзивный контракт. По нему автомобили будут ремонтироваться полностью за счет компании на протяжении двух лет. Но это касается только той техники, что находится на службе у коммунальных служб. Об этом сегодня, 20 января, рассказали в министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

— Что касается ремонтов и обслуживания новой техники DAF, то компания-поставщик подписала эксклюзивный контракт с министерством строительства и ЖКХ, в условиях которого двухлетнее бесплатное обслуживание техники, — рассказали в министерстве.

Кроме того, использование мусоровоз DAF более выгодно в плане уборки улиц. Машины более современны. Они могут вместить в себя в два раза больше мусора, что позволит деньги на топливе и времени уборки.

— Используя марку DAF, мы наблюдаем переход от количества к качеству – один автомобиль марки DAF выполняет работу по объему и времени двух МАЗов, — добавили в ведомстве.

Добавим, что мусоровозы DAF уже прошли тест-драйв на улицах Республики. 14 января девять новых автомобилей этой марки передали администрациям Донецка, Макеевки, Горловки, Шахтерска и Ясиноватой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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