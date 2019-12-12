2019-12-12T19:37:26+03:00
Общество

До конца года в ДНР поступят 167 новых коммунальных машин

Первая партия закупленной для нужд ЖКХ техники уже прибыла
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Первая партия закупленной для нужд ЖКХ техники уже прибыла в Республику. Фото: МинстройПервая партия закупленной для нужд ЖКХ техники уже прибыла в Республику. Фото: Минстрой
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12 декабря в Червоногвардейском районе Макеевки, на базе специализированного предприятия состоялась презентация первых мусоровозов, закупленных для сферы жилищно-коммунального хозяйства.

- Сегодня мы находимся на базе предприятия «Фаворит», которое занимается ремонтом и обслуживанием автотранспорта, где готовы принять первую партию мусороуборочной техники. Техника полностью соответствует международным экологическим стандартам и техническим требованиям. И, как заявляют руководители предприятия, тестирование данной техники показало, что при вдвое меньших топливных затратах можно будет собирать в 2 раза больше мусора. Также нужно отметить, что посредством нашего двустороннего взаимодействия решен вопрос гарантийного обслуживания этой мусороуборочной техники, - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Он напомнил, что парк коммунальной техники Республики претерпел серьезные потери. Не обновляясь с довоенной поры, он испытал на себе всю нагрузку, связанную с боевыми действиями. К тому же со временем стала напоминать о себе высокая степень износа имеющегося парка, требуя ремонтов и обновления.

- Правительство ДНР предприняло все необходимые меры для закупки спецтехники для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Планируется приобрести 167 единиц - это мусоровозы различных модификаций, автовышки, бульдозеры, экскаваторы и другая техника из России, Белоруссии и стран Европы. На данном этапе на территорию Республики уже завезены 2 автовышки и 32 мусоровоза на базе DAF. Полученная техника находится на стадии оформления документов в органах государственной регистрации, - отметил Сергей Наумец.

Сегодня специалисты Минстроя выехали еще за спецтехникой – 22 мусоровозами на базе ГАЗ. Всего до конца года Минстрой ДНР планирует получить 121 единицу спецтехники – с учётом упомянутого, это ещё 16 мусоровозов на базе ГАЗ, 6 мусоровозов на базе DAF, 2 водовоза для питьевой воды, 32 экскаватора и 9 автовышек. Оставшуюся спецтехнику приобретут в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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