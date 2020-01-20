Боксеры из Луганска завоевали четыре золотые медали на турнире в России

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:25:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Прошлую неделю команда боксеров из Луганска провела в Тамбове на 21 Всероссийском турнире. Где завоевала для Республики четыре золотые медали. Об этом сообщили сегодня, 20 января, в центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР.

— В этом турнире принимает участие сборная команда «Динамо». В состав сборной вошли семь спортсменов. 16 января состоялись первые поединки, в которых луганские «динамовцы» одержали победы. Победителям стали Александр Жирной, Дмитрий Шатохин – победил с явным преимуществом, Михаил Белый и Дмитрий Ваньков , — говорится в сообщении.

Покинули они гостевой ринг луганские спортсмены не с пустыми руками, хоть основные ставки и делались на местных боксеров.

— Спортсмены нашего «Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина» – одни из основных претендентов на медали. Для наших ребят это важный старт: турнир с сильной конкуренцией, на котором выросли многие именитые боксеры области, — рассказал директор «Центра» Сергей Минаев.

Поздравляем ребят с победами и желаем удачи в дальнейших поединках!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марьяна Наумова в Донбассе тренируется в стрельбе

Спортсменка оттачивает мастерство в стрельбе на полигоне в Донецке [видео] (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В бассейне «Динамо» начались тренировки

Кроме спортсменов бассейн доступен всем желающим (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU