2020-01-20T13:25:06+03:00
Спорт

Боксеры из Луганска завоевали четыре золотые медали на турнире в России

Луганчане стали победителями всероссийского турнира, который проходил в Тамбове
Екатерина Сорока
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Ребята выступали в весовой категории 46 – 50 килограмм. Фото: gtrklnr.comРебята выступали в весовой категории 46 – 50 килограмм. Фото: gtrklnr.com
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Прошлую неделю команда боксеров из Луганска провела в Тамбове на 21 Всероссийском турнире. Где завоевала для Республики четыре золотые медали. Об этом сообщили сегодня, 20 января, в центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР.

— В этом турнире принимает участие сборная команда «Динамо». В состав сборной вошли семь спортсменов. 16 января состоялись первые поединки, в которых луганские «динамовцы» одержали победы. Победителям стали Александр Жирной, Дмитрий Шатохин – победил с явным преимуществом, Михаил Белый и Дмитрий Ваньков , — говорится в сообщении.

Покинули они гостевой ринг луганские спортсмены не с пустыми руками, хоть основные ставки и делались на местных боксеров.

— Спортсмены нашего «Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина» – одни из основных претендентов на медали. Для наших ребят это важный старт: турнир с сильной конкуренцией, на котором выросли многие именитые боксеры области, — рассказал директор «Центра» Сергей Минаев.

Поздравляем ребят с победами и желаем удачи в дальнейших поединках!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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