Марьяна Наумова в Донбассе тренируется в стрельбе
Во время своего визита в Донбасс 4-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова побывала на стрельбище в Донецке. Под контролем военнослужащих спортсменка оттачивала стрельбу из автомата и пистолета.
- Опыт у меня есть, но больше года уже не стреляла, - говорит Марьяна. В прошлый раз Наумова стреляла в том числе и из ручного противотанкового гранатомета.
Видео с полигона спортсменка выложила на своей странице в социальной сети. Тут же посыпались комментарии из разряда «Хорошо стреляешь!»
Марьяна Наумова в Донбассе тренируется в стрельбе .
За время своего визита в Донбасс спортсменка подарила подарки почти двум тысячам школьников. Поздравила с праздниками и военнослужащих – им Марьяна привезла теннисный стол.
- Вот-вот закончится наша 20-я поездка в школы Донбасса. Четвёртый год мы персонально помогаем нескольким многодетным семьям из Донецка, Макеевки и Енакиево. Сегодня мы поздравили с Новым годом замечательную Аиду с тремя ребятишками, и я очень хотела бы до отъезда передать подарочки ещё нескольким семьям. Но - мы абсолютно пустые. Я очень прошу вас, друзья, кто имеет возможность, присоединиться любой суммой, - написала Марьяна на своей странице.
Карта Сбербанка 4276 3801 1574 7888 (Александр Валентинович – отец Марьяны Наумовой)
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ИСТОЧНИК KP.RU