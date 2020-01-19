19 Янв. 2020 2020-01-19T22:41:31+03:00

В прошлый раз Наумова стреляла в том числе и из ручного противотанкового гранатомета. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

Изменить размер текста: A A

Во время своего визита в Донбасс 4-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова побывала на стрельбище в Донецке. Под контролем военнослужащих спортсменка оттачивала стрельбу из автомата и пистолета.

- Опыт у меня есть, но больше года уже не стреляла, - говорит Марьяна. В прошлый раз Наумова стреляла в том числе и из ручного противотанкового гранатомета.

Видео с полигона спортсменка выложила на своей странице в социальной сети. Тут же посыпались комментарии из разряда «Хорошо стреляешь!»

Марьяна Наумова в Донбассе тренируется в стрельбе .

За время своего визита в Донбасс спортсменка подарила подарки почти двум тысячам школьников. Поздравила с праздниками и военнослужащих – им Марьяна привезла теннисный стол.

- Вот-вот закончится наша 20-я поездка в школы Донбасса. Четвёртый год мы персонально помогаем нескольким многодетным семьям из Донецка, Макеевки и Енакиево. Сегодня мы поздравили с Новым годом замечательную Аиду с тремя ребятишками, и я очень хотела бы до отъезда передать подарочки ещё нескольким семьям. Но - мы абсолютно пустые. Я очень прошу вас, друзья, кто имеет возможность, присоединиться любой суммой, - написала Марьяна на своей странице.

Карта Сбербанка 4276 3801 1574 7888 (Александр Валентинович – отец Марьяны Наумовой)

Читайте также

Марьяна Наумова приехала в Донбасс провести турниры памяти Александра Захарченко

Спортсменка привезла почти две тысячи подарочных наборов детям прифронтовых школ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU