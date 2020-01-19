2020-01-19T19:13:55+03:00
Общество

В бассейне «Динамо» начались тренировки

Кроме спортсменов бассейн доступен всем желающим
Ольга ГОРДО
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В "Динамо" начались тренировки. Фото: https://dan-news.infoВ "Динамо" начались тренировки. Фото: https://dan-news.info
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Спустя восемь лет, во дворце спорта "Динамо" вновь заработал бассейн . Помещение, которое все это время находилось в аварийном состоянии, полностью отремонтировано и уже доступно для занятий спортсменов и всех желающих. К тренировкам приступили юные спортсмены, воспитанники спортивных школ и училищ олимпийского резерва.

Бассейн был закрыт в 2011 году, помещение было признано аварийным. Несущие конструкции пришли в негодность. Денег на ремонт у город не нашлось, бассейн пришлось закрыть.

Кроме этого в чаше бассейна осталась вода, которая за это время застоялась, а чаша пришла в негодность. За последние два года чашу бассейна очистили и отремонтировали. Привели в порядок и само помещение.

- В 2017 году начали восстанавливать перекрытия, параллельно в 2018 году была разработана проектная смета, приступили к ремонту перекрытия. Велись работы по восстановлению водоподготовки бассейна, и к концу 2019 года удалось в наше непростое время завершить работы. И в 2020 году мы запустили бассейн, — прокомментировал Олег Ковальчук, директор РСК «Динамо».

Теперь здесь регулярно занимаются спортсмены. Тренируются они практически ежедневно, утром и вечером, сообщил первый республиканский телеканал. Кроме того, бассейн доступен и обычным людям, которые могут не только профессиональные пловцы, но и все желающие жители ДНР.

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ДС «Динамо» построен в 1974 году. На базе спорткомплекса располагается не только плавательный бассейн, но и зал спортивной гимнастики, зал бокса и другое. К 2011 году несущие конструкции кровли бассейна пришли в аварийное состояние, денег на ремонт у Украины не было, и спортсооружение закрыли (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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