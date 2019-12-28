В Донецке открылся бассейн дворца спорта «Динамо»

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-28T20:27:16+03:00

В свое время на его реконструкцию власти Украины не могли найти денег

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28 декабря после 8 лет простоя возобновил работу бассейн дворца спорта «Динамо», который станет учебно-тренировочной базой для сборной Донецкой Народной Республики по плаванию, воспитанников Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки, а также детско-юношеских спортивных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

ДС «Динамо» построен в 1974 году. На базе спорткомплекса располагается не только плавательный бассейн, но и зал спортивной гимнастики, зал бокса и другое. К 2011 году несущие конструкции кровли бассейна пришли в аварийное состояние, денег на ремонт у Украины не было, и спортсооружение закрыли.

- При незалежной власти не изыскали денег на реконструкцию бассейна. Его начали капитально ремонтировать в прошлом году при активном содействии Главы и Правительства Республики. И вот теперь наша сборная по плаванию сможет добиться еще больших успехов, - рассказали в Минспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU