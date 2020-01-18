2020-01-18T17:05:48+03:00
Политика

«Над Горловкой летала «Фурия»: захвачен беспилотник, который корректировал массированный обстрел города из минометов

А ответный огонь защитников ДНР должны были запечатлеть украинские телеканалы «1+1» и «5 канал»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Беспилотник «Фурия» может лететь со скоростью до 130 километров в час на дальность до 50 километров. На нем установлены дневная и ночная видеокамеры. Фото: glav.su/blogБеспилотник «Фурия» может лететь со скоростью до 130 километров в час на дальность до 50 километров. На нем установлены дневная и ночная видеокамеры. Фото: glav.su/blog
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17 января украинские силовики затеяли в районе Горловки большую провокацию – как раз накануне приезда в незалежную нового главы ОБСЕ Эди Рама, намеченное на 19-21 января.

- Командование операцией объединенных сил (ООС) осуществило очередную провокацию. Были задействованы артиллерийские подразделения 59-й бригады для обстрела наших позиций в районе горловских поселков Гольмовский и Зайцево с целью провоцирования наших защитников на ответный огонь, - рассказали в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Вечером, после 21 часа, со стороны Майорска и Жованки в направлении Горловки было выпущено 19 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Сделано семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета СПГ.

В ВСУ ожидали, что бойцы УНМ нанесут ответный удар. Для съемки были привлечены группы украинских телеканалов «1+1» и «5 канал». Координацию работы осуществляли офицеры пресс-службы штаба ООС и 74-го центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

- Для корректировки огня боевики 59-й бригады применили беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Фурия». Он был своевременно обнаружен расчётом комплекса РЭБ «Террикон М2Н». Умелыми действиями расчета каналы управления были подавлены и БЛА посажен на нашей территории, - сообщили в УНМ.

Полученная с флэш накопителя беспилотника информация сейчас изучается военными специалистами и будет передана в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам по факту обстрелов территории Республики.

Тем временем, защитники ЛНР сбили 17 января БПЛА «Фантом» киевских силовиков. Беспилотник проводил разведку в районе села Сокольники Славяносербского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Над Горловкой летала «Фурия»: захвачен беспилотник, который корректировал массированный обстрел города из минометов
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