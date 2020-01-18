Пригороды Донецка и Горловки попали под массированный огонь украинских военных

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:09:21+03:00

По Старомихайловке стреляли из автоматической пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ в восемь раз увеличили интенсивность обстрелов территории ДНР

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После Новогоднего и Рождественского затишья на линии соприкосновения в Донбассе снова горячо. Украинские военные словно с цепи сорвались. Минувший день – тому подтверждение.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня рассказали, что вооруженные формирования Украины 5 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР выпустили 104 снаряда, мины и гранаты. Кстати, в предыдущие сутки, 16 января, выпустили 13 снарядов.

Под огнем оказались поселки шахты имени Изотова и Зайцево (горловское направление); поселки Жабичево и Старомихайловка (донецкое направление).

Старомихайловку на западе Донецка обстреляли в 15:08. Было произведено 70 выстрелов из автоматической пушки БМП-2.

В 21:05 со стороны Майорска в направлении Горловки (шахта имени Изотова) было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра. Чуть позднее на территорию поселка прилетели еще восемь мин калибром 120 мм.

В 21:10 со стороны села Жованка по южной части горловского поселка Зайцево выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра и семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета СПГ.

Тем временем, уже сегодня в 8 часов утра ВСУ снова обстреляли Старомихайловку - выпущено 10 гранат из СПГ.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Также на данный момент не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU