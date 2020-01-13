2020-01-13T14:46:51+03:00
Политика

Новый глава ОБСЕ хочет узнать, как работают наблюдатели миссии в Донбассе

Свой первый международный визит на этом посту Эди Рама совершит на Украину на этой неделе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Эди Рама свой первый визит в качестве главы ОБСЕ совершит на Украину. Фото: facebook.com/edirama.alЭди Рама свой первый визит в качестве главы ОБСЕ совершит на Украину. Фото: facebook.com/edirama.al
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменился председатель. Вместо министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака главой ОБСЕ на год стал премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама. Он заявил, что первый его визит будет на Украину. Ожидается приезд на этой неделе.

- Кризис в Украине и вокруг Украины остается насущным вызовом безопасности в Европе, таким важным является уникальный вклад Специальной мониторинговой миссии (СММ) в уменьшение напряженности и развитие мира, стабильности и безопасности, – сказал Эди Рама.

Пока неизвестно точное время приезда в незалежную председателя ОБСЕ. Как и маршрут поездки. По всей вероятности, Эди Рама будет обсуждать с руководством Украины полное выполнение Минских договоренностей, процесс в «нормандском формате» и работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Эти темы встреч председатель ОБСЕ уже озвучил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

- Усилия по урегулированию конфликта будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему забирали жизни, - отметил глава ОБСЕ.

Также не исключено, что Эди Рама отправится в Донбасс, чтобы на месте убедиться, как работают наблюдатели СММ ОБСЕ. Практика подобных визитов в регион, где продолжается война, показала, что обычно украинская армия устраивает провокации против ДНР и ЛНР. Цель - вынудить защитников республик открыть ответный огонь. И таким образом возложить ответственность за продолжение конфликта на «сепаратистов» и Россию.

Эди Рама по образованию и профессии художник. В начале 1990-х занимал должность профессора в Академии искусств Албании. C 2000 по 2011 год — мэр Тираны, с 2005 года — лидер Социалистической партии Албании, с 2013 года — председатель Совета министров Албании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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