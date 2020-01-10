Донбасс посоветовал властям Украины освежить память и выполнять «Минск»

Украинская сторона никак не может смириться с тем, что выполнение Минских соглашений – неизбежно. Политики пытаются оттянуть выполнение договорённостей, а некоторые даже ищут им альтернативу.

Донбасс тем временем не отступает и говорит о своей готовности выполнять все, что взял на себя.

Глава Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сделала официальное заявление и порекомендовала Киеву следовать прописанным пунктам.

– Судя по высказываниям главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев вряд ли планирует посвятить 2020–ый год тщательному выполнению своих обязательств по Минским соглашениям. Прежде, чем говорить о выборах, Украина должна выполнить все предшествующие им политические пункты Комплекса мер, – говорится в заявлении Натальи Никоноровой.

Глава министерства посоветовала Киеву освежить в памяти те обязательства, которые украинский лидер взял на себя в ходе саммита «Нормандской четверки» в Париже. Кстати, многие считают, что Зеленский поехал на встречу с лидерами России, Германии и Франции только ради того, чтобы выдать обмен пленными за свою заслугу.

Особый статус

Что же такого страшного Киев видит в выполнении Минска? Прежде всего, речь идет о политической части договоренностей. Украина должна согласовать с Донбассом особый статус на постоянной основе и закрепить его в Конституции.

Амнистия и формула Штайнмайера

Не стоит забывать и о вопросе амнистии. Также Украина должна внести в своё законодательство формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была согласована в Нормандском формате и подписана в Контактной группе. Без правок и изменений.

Формула Штайнмайера четко говорит о том, что местные выборы в Донбассе должны быть внеочередными и проходить в соответствии со специальным отдельным законом.

– Это возможно только после осуществления всех необходимых предшествующих политических шагов. Выполнение же этих шагов зависит только от Киева, – отметила Никонорова.

Разведение сил и средств

Также глава Министерства иностранных дел Республики прокомментировала заявление Пристайко о затягивании процесса разведения.

– Здесь он в сущности очень четко охарактеризовал то, чем занимается украинская сторона – регулярно саботирует и затягивает выполнение своих обязательств, – заявила Никонорова. – Киеву уже давным–давно пора смириться с неизбежным, перестать придумывать какие–то мифические альтернативы Минским соглашениям и начать последовательно и в согласовании с представителями Республик выполнять все без исключения пункты уже достигнутого компромисса.

Донбасс продолжает жить

Казалось бы – шестой год войны заставляет думать, что другой жизни не бывает. Но нет. Донбасс продолжает развиваться. И развитие это говорит о том, что люди стремятся к миру. Открываются остановленные заводы, запускаются производства, открываются магазины, повышаются выплаты.

Не сбавляются обороты в интеграции с Российской Федерацией. Вузы Республики проходят аккредитации в России, в этом году еще больше студентов Донбасса получат российские дипломы.

Но вместе с тем, не прекращаются обстрелы Республик со стороны украинских военных. Только за прошлые сутки с 9 на 10 января по Донецкой Народной Республике выпущено сорок снарядов. Под огнем оказались Донецк и Саханка на южном направлении.

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