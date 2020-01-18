Крещение в ЛНР 2020: спасатели поделились лайфхаками, как подготовиться к крещенскому купанию
Крещение в ЛНР 2020 пройдет на 30 водоемах. На каждом из них будет дежурить спасательная группа МЧС. Чтобы предотвратить несчастные случаи на этот святой праздник, спасатели рассказали несколько своих «лайфхаков», как подготовиться к крещенскому купанию:
— перед купанием необходимо разогреть тело, можно сделать разминку или пробежку;
— к проруби нужно подходить медленно, в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви;
— окунаться лучше всего по шею, голову в воду погружать нельзя, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
— не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма;
— необходимо следить за детьми во время их погружения в прорубь;
— после купания (окунания) нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячего чая.
Также в МЧС ЛНР рассказали о том, что есть отдельная категория граждан, которым вообще запрещается подходить к проруби. Это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или периферической нервной системы. Погружение в холодную воду у них может вызвать спазмы сосудов, судороги, а также развитие пневмонии.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
«Купание в проруби грехи не смывает»: 20 советов от священника Александра Авдюгина в праздник Крещения
Нужно ли нырять в прорубь, от чего нас спасает святая вода и о гаданиях в крещенский вечерок – батюшка из ЛНР предостерег от суеверий и мифов, связанных с Крещением (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»