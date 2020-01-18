2020-01-18T14:47:06+03:00
Общество

Крещение в ЛНР 2020: спасатели поделились лайфхаками, как подготовиться к крещенскому купанию

А также рассказали, кому не рекомендуется купаться в проруби на Крещение в ЛНР 2020
Екатерина Сорока
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В ночь с 18 на 19 января православные верующие готовятся встретить праздник Крещения Господня. Фото: podrobnosti.uaВ ночь с 18 на 19 января православные верующие готовятся встретить праздник Крещения Господня. Фото: podrobnosti.ua
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Крещение в ЛНР 2020 пройдет на 30 водоемах. На каждом из них будет дежурить спасательная группа МЧС. Чтобы предотвратить несчастные случаи на этот святой праздник, спасатели рассказали несколько своих «лайфхаков», как подготовиться к крещенскому купанию:

— перед купанием необходимо разогреть тело, можно сделать разминку или пробежку;

— к проруби нужно подходить медленно, в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви;

— окунаться лучше всего по шею, голову в воду погружать нельзя, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;

— не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма;

— необходимо следить за детьми во время их погружения в прорубь;

— после купания (окунания) нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячего чая.

Также в МЧС ЛНР рассказали о том, что есть отдельная категория граждан, которым вообще запрещается подходить к проруби. Это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или периферической нервной системы. Погружение в холодную воду у них может вызвать спазмы сосудов, судороги, а также развитие пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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