2020-01-16T21:56:01+03:00
Звезды

Крещение в ЛНР 2020: Рядом с местами для купания будут дежурить спасатели

На Крещение в ЛНР 2020 МЧС распорядилось организовать около 30 спасательных групп, которые будут дежурить возле водоемов
Екатерина Сорока
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А на случай форс-мажоров спасатели смогут быстро оказать медицинскую помощь. Фото: 048.uaА на случай форс-мажоров спасатели смогут быстро оказать медицинскую помощь. Фото: 048.ua
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На Крещение в ЛНР 2020 с погодой явно не повезло. Не получится у местных жителей окунуться в крещенскую воду с проруби. Но это не повод забывать о традициях. Сотни людей 19 января все равно планируют пойти на водоемы после службы в храме. Да, и места для проведения таинства уже подготовлены.

Ранее МЧС Республики сообщало, что водоемы были проверены на наличие опасных «сюрпризов» на дне, чтобы лишний раз убедиться, что безопасности людей на этот светлый праздник ничего не угрожает. А сегодня,16 января, ведомство сообщило о введении еще одной меры предосторожности. На время проведения купаний на берегу будут дежурить спасатели.

— Тем, кто планирует совершить обряд погружения, МЧС ЛНР настоятельно рекомендует делать это на тех водоёмах, где будет выставлен 31 пост, оборудованный всем необходимым для спасения людей на воде: верёвками, спасательными кругами и жилетами, а также лестницами-палками, — говорится в сообщении.

Спасательные посты установлены в основном для самых отважных людей. Для тех, кто не боится погружаться в ледяную воду с головой. Но стоит помнить, что не каждому такой формат очищения от грехов подходит. На Крещение также достаточно просто умыться освещенной водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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