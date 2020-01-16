Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного
19 января на Крещение все желающие смогут добраться до купели на территории храма святого апостола Андрея Первозванного на автобусах №133. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
- Автобусы №133 с трафаретом на лобовом стекле «Купель храма апостола Андрея Первозванного» будут осуществлять движение по маршруту: улица 2-я Беломорская – улица КИМа – улица Гайдара – улица Монтажная – квартал Дзержинского – улица Ватутина – улица Ломоносова – улица Советская – улица Павловская – улица Победоносная – купель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного – квартал Мирный, а также в обратном направлении, – рассказали в мэрии.
Согласно новому графику, эти автобусы будут курсировать 19 января с 8.00 до 15.00.
Высокопреосвященнейший митрополит Луганский и Алчевский Митрофан в праздник Крещения Господня освятит крещенскую купель на территории храма. Он находится по адресу: квартал Мирный, напротив дома № 13-б (возле здания бывшего управления Луганского пограничного отряда).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В ДНР пройдет верификация всех пенсионеров: что для этого нужно
Верификация пенсионеров в ДНР начнется с февраля и продлится четыре месяца [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU