Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:17:43+03:00

19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного. Фото: cxid.info

Ее освятит митрополит Луганский и Алчевский Митрофан

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19 января на Крещение все желающие смогут добраться до купели на территории храма святого апостола Андрея Первозванного на автобусах №133. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Автобусы №133 с трафаретом на лобовом стекле «Купель храма апостола Андрея Первозванного» будут осуществлять движение по маршруту: улица 2-я Беломорская – улица КИМа – улица Гайдара – улица Монтажная – квартал Дзержинского – улица Ватутина – улица Ломоносова – улица Советская – улица Павловская – улица Победоносная – купель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного – квартал Мирный, а также в обратном направлении, – рассказали в мэрии.

Согласно новому графику, эти автобусы будут курсировать 19 января с 8.00 до 15.00.

Высокопреосвященнейший митрополит Луганский и Алчевский Митрофан в праздник Крещения Господня освятит крещенскую купель на территории храма. Он находится по адресу: квартал Мирный, напротив дома № 13-б (возле здания бывшего управления Луганского пограничного отряда).

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ИСТОЧНИК KP.RU