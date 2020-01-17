«Купание в проруби грехи не смывает»: 20 советов от священника Александра Авдюгина в праздник Крещения

Уже в это воскресенье состоится праздник Крещение Господне. Тысячи православных пойдут в храмы, чтобы освятить воду, самые отчаянные в этот день по традиции окунаются в прорубь.

Настоятель храма святых Иоакима и Анны (Луганская Народная Республика) Александр Авдюгин рассказал свод правил. Переработанный и дополненный, как пошутил сам священнослужитель.

Александр Авдюгин предостерег православных от суеверий. Фото: архив Александра Авдюгина

«Комсомолка» приводит его полностью для тех, кто задается ежегодно вопросами о необходимости ныряния в прорубь, целебности воды в кране и многом другом.

- Раз в крещенский вечерок девушки гадали» - эти слова В. Жуковского на этой неделе в рейтинге великом будут пребывать, - рассказал священник Александр Авдюгин. - Они не девальвируются и из года в год повторяются. Одно лишь успокаивает, теперь вкупе с языческими приметами и советами, православное понимание Крещения (Богоявления) чаще «до сведения» доводится. И все же! Вынужден повторить (с небольшими дополнениями) свой же перечень того, что можно и нужно знать в грядущие дни, а чего надо бы избегать и не рекламировать.

1. Вечерняя святая вода (Агиасма) ничем не отличается о той, которую будут освящать в сам праздник Крещения Господня 19 января.

2. Советы фирмы ОБС (одна бабка сказала), что дома должна обязательно быть «богоявленская» (вечерняя) и «крещенская» (дневная) вода – суеверие.

3. От того сколько капель святой воды со священнического кропила попадет в вашу посудину «качество святости» не зависит.

4. Священник не «брызгает» на вас и в вашу принесённую воду, а окропляет ее.

5. Вода, где не произносится священническая молитва (не служится), не освящается, поэтому в кранах, в колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую ночь она остается просто водой.

6. Купаться на Крещение здоровому и телесно крепкому человеку, можно, но это далеко не обязательно. В больницах и поликлиниках и так нынче очереди с простудными заболеваниями.

7. Считать, что купание в проруби грехи «снимает», есть лишь прибавление еще одного греха к имеющимся.

8. Если православный человек имеет желание окунуться в Иордань (водоем, где освятили воду), следует взять на это благословение у священника, чтобы вскорости не служить молебен о вашем здравии.

9. Хранить освящённую воду в особом месте надобно, желательно там, где у вас иконы, и потреблять «по ложечке», желательно натощак, при болезни можно и чаще.

10. Обливаться (обливать) в ванне при купании святой водой, дабы выздороветь, не нужно, а вот запивать святой водой назначенные лекарства очень даже полезно.

11. Скотину и прочую домашнюю живность, как то: котов, кошек, собак, попугаев и аквариумных рыбок обливать святой водой не надо, даже с учетом того, что у некоторых святых такие примеры присутствуют. Достаточно окропления.

12. От сглаза, наговора, заговора и прочих чудачеств из ореола язычества вода крещенская не помогает, так как она святость, а не собственное суеверие.

Вода, где не произносится священническая молитва (не служится), не освящается, поэтому в кранах, в колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую ночь она остается просто водой. Фото: donbass-info.com

13. Носить колдуньям, шептунам, «целителям», экстрасенсам и прочим ведьмам и ведьмакам освященную воду, для ее «коррекции», значит отрицать существование Бога. Вода из святой станет духовным мышьяком, и очень скоро я вас буду отпевать.

14. Гадать в крещенскую ночь, ради забавы, фольклора, традиции или от того, что «так наши предки делали» можно конечно, но только в церкви после подобного кощунства пред Богом вам делать нечего. Нельзя соединять вместе бесовщину и Христа.

15. Окроплять святой водой жилище можно и нужно, а рисовать на дверных косяках кресты – ваш личный выбор.

16. Вода крещенская (Агиасма) не портится никогда не от того, что в ней ионы серебра с креста попадают (в подавляющем большинстве наших храмов серебряных крестов нет), а от того, что она святая.

17. Абсолютное суеверие и усмешка лукавого, что нельзя святую воду наливать «от себя», «через руку» или через воронку, или ставить бутылку со святой водой на землю.

18. Если не крещен как положено, то считать себя «окрестившимся» и носить крест, после окунания в прорубь - не следует. Как был нехристем, так им и остался.

19. Святая вода обязательно потеряет для тебя лично свои свойства, если ты не веришь во Христа, и пользуешься ей, как очередным магическим средством.

20. Крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье только по вере вашей!

А потому всем желаем добрых праздников с пользой для души и тела.

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