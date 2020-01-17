2020-01-17T11:31:18+03:00
Общество

«Купание в проруби грехи не смывает»: 20 советов от священника Александра Авдюгина в праздник Крещения

Нужно ли нырять в прорубь, от чего нас спасает святая вода и о гаданиях в крещенский вечерок – батюшка из ЛНР предостерег от суеверий и мифов, связанных с Крещением
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Окунаются в прорубь не для того, чтобы "все грехи смыть". Фото: gorlovka-news.suОкунаются в прорубь не для того, чтобы "все грехи смыть". Фото: gorlovka-news.su
Изменить размер текста:

Уже в это воскресенье состоится праздник Крещение Господне. Тысячи православных пойдут в храмы, чтобы освятить воду, самые отчаянные в этот день по традиции окунаются в прорубь.

Настоятель храма святых Иоакима и Анны (Луганская Народная Республика) Александр Авдюгин рассказал свод правил. Переработанный и дополненный, как пошутил сам священнослужитель.

Александр Авдюгин предостерег православных от суеверий. Фото: архив Александра Авдюгина

Александр Авдюгин предостерег православных от суеверий. Фото: архив Александра Авдюгина

«Комсомолка» приводит его полностью для тех, кто задается ежегодно вопросами о необходимости ныряния в прорубь, целебности воды в кране и многом другом.

- Раз в крещенский вечерок девушки гадали» - эти слова В. Жуковского на этой неделе в рейтинге великом будут пребывать, - рассказал священник Александр Авдюгин. - Они не девальвируются и из года в год повторяются. Одно лишь успокаивает, теперь вкупе с языческими приметами и советами, православное понимание Крещения (Богоявления) чаще «до сведения» доводится. И все же! Вынужден повторить (с небольшими дополнениями) свой же перечень того, что можно и нужно знать в грядущие дни, а чего надо бы избегать и не рекламировать.

1. Вечерняя святая вода (Агиасма) ничем не отличается о той, которую будут освящать в сам праздник Крещения Господня 19 января.

2. Советы фирмы ОБС (одна бабка сказала), что дома должна обязательно быть «богоявленская» (вечерняя) и «крещенская» (дневная) вода – суеверие.

3. От того сколько капель святой воды со священнического кропила попадет в вашу посудину «качество святости» не зависит.

4. Священник не «брызгает» на вас и в вашу принесённую воду, а окропляет ее.

5. Вода, где не произносится священническая молитва (не служится), не освящается, поэтому в кранах, в колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую ночь она остается просто водой.

6. Купаться на Крещение здоровому и телесно крепкому человеку, можно, но это далеко не обязательно. В больницах и поликлиниках и так нынче очереди с простудными заболеваниями.

7. Считать, что купание в проруби грехи «снимает», есть лишь прибавление еще одного греха к имеющимся.

8. Если православный человек имеет желание окунуться в Иордань (водоем, где освятили воду), следует взять на это благословение у священника, чтобы вскорости не служить молебен о вашем здравии.

9. Хранить освящённую воду в особом месте надобно, желательно там, где у вас иконы, и потреблять «по ложечке», желательно натощак, при болезни можно и чаще.

10. Обливаться (обливать) в ванне при купании святой водой, дабы выздороветь, не нужно, а вот запивать святой водой назначенные лекарства очень даже полезно.

11. Скотину и прочую домашнюю живность, как то: котов, кошек, собак, попугаев и аквариумных рыбок обливать святой водой не надо, даже с учетом того, что у некоторых святых такие примеры присутствуют. Достаточно окропления.

12. От сглаза, наговора, заговора и прочих чудачеств из ореола язычества вода крещенская не помогает, так как она святость, а не собственное суеверие.

Вода, где не произносится священническая молитва (не служится), не освящается, поэтому в кранах, в колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую ночь она остается просто водой. Фото: donbass-info.com

Вода, где не произносится священническая молитва (не служится), не освящается, поэтому в кранах, в колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую ночь она остается просто водой. Фото: donbass-info.com

13. Носить колдуньям, шептунам, «целителям», экстрасенсам и прочим ведьмам и ведьмакам освященную воду, для ее «коррекции», значит отрицать существование Бога. Вода из святой станет духовным мышьяком, и очень скоро я вас буду отпевать.

14. Гадать в крещенскую ночь, ради забавы, фольклора, традиции или от того, что «так наши предки делали» можно конечно, но только в церкви после подобного кощунства пред Богом вам делать нечего. Нельзя соединять вместе бесовщину и Христа.

15. Окроплять святой водой жилище можно и нужно, а рисовать на дверных косяках кресты – ваш личный выбор.

16. Вода крещенская (Агиасма) не портится никогда не от того, что в ней ионы серебра с креста попадают (в подавляющем большинстве наших храмов серебряных крестов нет), а от того, что она святая.

17. Абсолютное суеверие и усмешка лукавого, что нельзя святую воду наливать «от себя», «через руку» или через воронку, или ставить бутылку со святой водой на землю.

18. Если не крещен как положено, то считать себя «окрестившимся» и носить крест, после окунания в прорубь - не следует. Как был нехристем, так им и остался.

19. Святая вода обязательно потеряет для тебя лично свои свойства, если ты не веришь во Христа, и пользуешься ей, как очередным магическим средством.

20. Крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье только по вере вашей!

А потому всем желаем добрых праздников с пользой для души и тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крещение в ЛНР 2020: Рядом с местами для купания будут дежурить спасатели

На Крещение в ЛНР 2020 МЧС распорядилось организовать около 30 спасательных групп, которые будут дежурить возле водоемов [подробнее…]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин
Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник
Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру
Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки
Погода в Луганске сегодня 17 января: ночью морозно, днем +3
Погода в Донецке сегодня, 17 января: морозно и ветренно
Украинский контр-адмирал госпогранслужбы организовал браконьерский вылов осетров в Азовском море
Крещение в ЛНР 2020: Рядом с местами для купания будут дежурить спасатели
«Собака кровью истекает, помощь никто не оказывает»! В Мариуполе тысячами усыпляют бездомных животных – нет денег для лечения
«На сцене будут танцевать и декорации!» Вадим Писарев свой юбилей отметит премьерой спектакля, в котором всех героев придумал сам
Никонорова: в Минске обсудили девять новых участков разведения сил и средств
Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными
Донецкий музыкант снял клип на песню о войне в Донбассе
В ДНР снизили цены на бензин и газ
За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР
Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного
Украина не может обуздать своих боевиков. Сегодня в Минске республики Донбасса будут настаивать на подписании дополнительных мер
Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды
В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки
Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно
В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов
Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады
"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"
72-я бригада ВСУ наполовину не укомплектована