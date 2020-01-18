2020-01-18T13:13:22+03:00
Политика

На Украине троих депутатов обвиняют в сепаратизме

Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность незалежной
Никита МАКАРЕНКОВ
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В 2014 году весь Донбасс вышел на митинги за создание Республик и присоединение к РоссииВ 2014 году весь Донбасс вышел на митинги за создание Республик и присоединение к РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На Украине продолжают «охоту на сепаратистов». Представители силовых структур выявляют сторонников Республик Донбасса и возбуждают в отношении их уголовные дела. Частенько не спасает даже то, что подозреваемые в сепаратизме «переобулись» еще несколько лет назад и стали делать вид будто никогда и не поддерживали Республики.

17 января в украинском ведомстве – пресс–службе прокуратуры Донецкой области – сообщили о подозрении трех депутатов в совершении уголовного правонарушения – посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

– В мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета рассмотрела и положительно проголосовала по вопросу проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Тогда же года двое жителей Константиновского и Лиманского районов, а ныне депутаты Лиманского городского совета и Константиновского районного совета, являлись председателями участковых комиссий, выдавали бюллетени для голосования и списки избирателей, а также организовали составление и подписание протоколов о результатах референдума, – говорится в сообщении пресс–службы.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Не секрет, что за сепаратизм на Украине привлекают «по доносам». Мелких преступников, которые переступили черту закона, освобождают от ответственности, если те сдают нескольких сторонников Республик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На Украине троих депутатов обвиняют в сепаратизме
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