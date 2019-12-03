В незалежной продолжается «охота» на «телефонных сепаратистов». Подразделения Службы безопасности Украины усилили перехват телефонных переговоров жителей подконтрольных Киеву городов Донбасса. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

– В случае выявления разговора антиправительственной направленности или лояльного к Народным Республикам, украинскими спецслужбами фиксируется адрес абонента, куда в последствие выдвигается оперативная группа для проведения следственных действий, – рассказывают в Народной милиции о проделках украинских агентов.

Сообщается, что перехваты разговоров ведутся в Авдеевке, Дзержинске и Красногоровке. Задержано уже больше десяти человек.

Охота на «телефонных сепаратистов» проводится украинскими спецслужбами на протяжении всей войны. Особенно ее усиливают накануне обмена пленными (в последнее время о его дате никак не могут договориться). Работают по «хитрой» схеме – задерживают жителей подконтрольных Украине городов Донбасса за телефонные разговоры, в которых они положительно отзываются о Республиках и о России. Затем включают их в список на ближайший «обмен» и отправляют в Донецк или Луганск.

Украинские спецслужбы открыли сезон «охоты» на «телефонных сепаратистов»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Так было и при прошлом обмене пленными между Украиной и Донбассом – самом крупном за всю войну. Он проходил два года назад. Тогда в числе тех, кого передал Киев, было немало «телефонных сепаратистов». Семьи этих людей остались в Мариуполе и других украинских городах. Основная причина – обсуждение с кем–либо войны и высказывания недоброжелательного отношения к киевской власти. Либо же наоборот – симпатию к Республикам.

– Нередко бывало так, что в разговоре с друзьями из Волновахи (сейчас город находится под контролем Украины) они переводят тему на что угодно – лишь бы не говорить о войне и о политике, – рассказывает коллега. – И лишь намеками пытаются донести, что не изменили свою позицию. В основном говорят шифрами. Фраза «мы с вами» в разговоре о погоде, сказанная якобы невзначай, говорит сама за себя. Люди боятся и ждут. Но есть и те, кто смело не скрывает своего отношения к происходящему. Говорят, мол, устали держать все в себе и жить в страхе.

Нередко «стучат» соседи. Чтобы выявить «сепара» тому же наркоману или мелкому воришке положены так называемые льготы от спецслужб и полицейских. На его преступления закроют глаза и поощрят добывать «сепаратистов» и дальше. До сих пор на временно подконтрольной Киеву территории Донбасса выявляют участников и организаторов референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики.

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