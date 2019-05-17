2019-05-17T23:21:21+03:00
Политика

Украинские спецслужбы придумали новый метод вербовки жителей Республик Донбасса через социальные сети

Чаще украинские спецслужбы пытаются завербовать военнослужащих, сотрудников органов власти и работников государственных предприятий Республики [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские спецслужбы придумали новый метод вербовки жителей Республик Донбасса через социальные сети. Фото: nabludatel.od.uaУкраинские спецслужбы придумали новый метод вербовки жителей Республик Донбасса через социальные сети. Фото: nabludatel.od.ua
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В Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики рассказали о новых методах вербовки украинскими спецслужбами, в которых используются социальные сети.

- Установлено, что украинские спецслужбы, используя подложные страницы в социальных сетях, осуществляют вербовочные подходы к военнослужащим Вооружённых сил Донецкой Народной Республики, сотрудникам органов власти, а также работникам государственных предприятий Республики для получения интересующей их информации, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Один из тех, кто чуть не попал в сети украинских спецслужб, дончанин Александр – сотрудник государственного предприятия Республики. Благо, мужчина вовремя обратился в Министерство государственной безопасности.

Александру поступило сообщение от пользователя сети «ВКонтакте» с именем «Titan Ohran». Незнакомец представился сотрудником охранного агентства и предложил трудоустроить свою возможную жертву в филиал российской охранной фирмы, которая действует на территории Республики. Александр заинтересовался предложением и отправил резюме. После этого с ним связались по «Вайберу». Собеседник представился сотрудником спецслужб России.

Украинские спецслужбы придумали новый метод вербовки жителей Республик Донбасса через социальные сети.Заявление МГБ ДНР о новых формах и методах работы СБ Украины: сбор информации осуществляется путем введения в заблуждение граждан с целью получения анкетных и прочих данных, с помощью массовой рассылки в социальных сетях предложений о трудоустройстве с подложных аккаунтов и от имени российских охранных агентств.

Александра попросили предоставить информацию о других работниках государственного предприятия. Сообщили место и время встречи, на которую Александр должен будет принести флеш-накопитель с установочными данными. Александра подобная просьба насторожила, и он обратился в Министерство государственной безопасности Республики.

В ведомстве сообщили, что в ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин Республики – 21-летний Лукин Илья Евгеньевич. Также установлено лицо, действующее в интересах украинских спецслужб – 30-летний Гамидов Турал Озельман Оглы – уроженец Мариуполя. Раньше Гамидов Турал был военнослужащим Народной Милиции Республики. Несмотря на это, выехал в Украину через Россию и в настоящее время со своей семьей живет в Мариуполе. Оперативным путем установлен факт отсутствия уголовного преследования в отношении Гамидова со стороны украинских правоохранительных органов, а также факт его сотрудничества с представителями украинских спецслужб

- Стоит отметить, что от имени охранного агентства «Titan Ohran» осуществлялась активная рассылка с предложением о трудоустройстве военнослужащим Народной Милиции Республики. Таким образом, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что украинские спецслужбы, используя подложные страницы в социальных сетях, осуществляют вербовочные подходы, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве призывают не идти на поводу у сомнительных организаций и личностей, которые выходят с вами на связь. В подобных случаях во избежание уголовной ответственности немедленно обращайтесь в Министерство государственной безопасности Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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