2020-01-17T20:05:46+03:00
Политика

В ДНР отвергли ложь Украины о создании подгруппы по вопросу границ

Это возможно только после решения вопроса об особом статусе Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Никонорова уличила Киев во лжи. Фото: ДАННиконорова уличила Киев во лжи. Фото: ДАН
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По итогам заседания Контактной группы пресс-секретарь украинского полпреда Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что представители Украины якобы предложили создать дополнительную подгруппу – по вопросам границы. При этом, украинские переговорщики в Минске не поднимали в присутствии делегатов из Донецка вопрос о создании подгруппы по вопросам границы.

- Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы – это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось, - заявила полномочный представитель ДНР, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова. - Вместо того, чтобы тратить время на совершенно абсурдные и оторванные от реальности заявления, представителям Украины стоило бы еще раз прочесть Комплекс мер, где четко обозначено, что передача границы – это финальный шаг, осуществление которого возможно только после всеобъемлющего политического урегулирования.

Никонорова добавила, что действия нынешних переговорщиков от Украины напоминают политику команды Петра Порошенко, пытавшейся извратить логику Комплекса мер и получить контроль над границей, опустив вопрос об особом статусе Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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