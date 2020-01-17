«Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере»! Украина обратилась к Италии в защиту карателя Маркива, осужденного за убийство в Донбассе двух журналистов

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:27:11+03:00

Итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за убийство в Славянске журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Фото: 24news.com.ua

Верховная рада приняла обращение к президенту и парламенту Италии с просьбой о «беспристрастности» при рассмотрении апелляции в суде

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На Украине набирает обороты кампания в защиту карателя из добробата Виталия Маркива. Его в июле прошлого года итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийство в 2014 году в Славянске журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Нынешней весной будет рассматриваться апелляция. А сегодня Верховная рада Украины постановила обратиться к президенту и парламенту Италии с просьбой «обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность» апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

Заявление Верховной рады в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины (НГУ) Виталия Маркива в Итальянской Республике поддержали 323 депутата.

Текст постановления пестрит такими фразами, которые нельзя давать читать детям до 16 лет, знающим не понаслышке о войне в Донбассе. Дабы раздвоения личности у них не случилось. Судите сами:

«Рада категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ».

«Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях».

«Во время судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности».

«Военные действия на востоке Украины называются продолжающейся гражданской войной».

Подписаться под таким текстом могли только «слуги народа», которые далеки от реалий. Для них надо организовать недельную экскурсию в Зайцево, Спартак, Саханку и другие многострадальные поселки на линии разграничения в Донбассе. Там каждый день украинские военные «не стреляют» по гражданским жителям. А слухи и предубеждения быстро улетучиваются после первого же взрыва мины.

Напомним, в ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение жалобы ожидается весной в Милане Апелляционным судом округа Ломбардия.

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ИСТОЧНИК KP.RU