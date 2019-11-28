2019-11-28T08:17:56+03:00
Политика

Донбассу готовят особый статус

Это обсудили стороны переговорного процесса в Минске
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Никонорова добавила, что говорить о каких-либо результатах на данный момент рано. Фото: ДАННиконорова добавила, что говорить о каких-либо результатах на данный момент рано. Фото: ДАН
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Стороны переговорного процесса в Минске на встрече политической подгруппы обсудили изменения в законе об особом статусе Донбасса. 1 октября текущего года Контактная группа подписала формулу Штайнмайера, которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса — ключевом документе мирного урегулирования конфликта в регионе.

- На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон, – заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в политподгруппе Наталья Никонорова.

Тем временем вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти полсотни снарядов и мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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