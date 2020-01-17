2020-01-17T12:59:44+03:00
Общество

Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник

Аномально теплая зима растениями воспринимается, как наступление весны
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Настоящая иллюстрация к сказке "12 месяцев". Фото: архив Ботанического садаНастоящая иллюстрация к сказке "12 месяцев". Фото: архив Ботанического сада
Изменить размер текста:

Зима в этом году и впрямь заблудилась и как не обещают нам синоптики похолодание с метелями и морозами, но все как-то мимо. Снег выпал только несколько раз за 1,5 месяца зимы. И вот в ботаническом саду Донецка зацвели подснежники.

Как правило, цветение первоцветов знаменует приход весны. Но столь теплая погода поторопила их цвести, когда за окном еще календарная зима.

Подснежник складчатый (Galanthus plicatus) - многолетнее луковичное растение – эфемероид семейства Амариллисовые. Латинское название происходит от греческих слов: gala – молоко и anthos – цветок и означает молочно-цветковый.

Он встречается в лесах и тенистых местах по всему горному Крыму и занесен в Красную книгу Украины. Однако до сих пор является цветком, который в природе срывают ради ранних букетов.

Поэтому лучше любоваться белоснежными вестниками весны не кратковременно в вазе, а в местах их естественного произрастания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру

В зоопарке, созданном более 20 лет назад, обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями
Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов
Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин
Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник
Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру
Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки
Погода в Луганске сегодня 17 января: ночью морозно, днем +3
Погода в Донецке сегодня, 17 января: морозно и ветренно
Украинский контр-адмирал госпогранслужбы организовал браконьерский вылов осетров в Азовском море
Крещение в ЛНР 2020: Рядом с местами для купания будут дежурить спасатели
«Собака кровью истекает, помощь никто не оказывает»! В Мариуполе тысячами усыпляют бездомных животных – нет денег для лечения
«На сцене будут танцевать и декорации!» Вадим Писарев свой юбилей отметит премьерой спектакля, в котором всех героев придумал сам
Никонорова: в Минске обсудили девять новых участков разведения сил и средств
Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными
Донецкий музыкант снял клип на песню о войне в Донбассе
В ДНР снизили цены на бензин и газ
За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР
Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного
Украина не может обуздать своих боевиков. Сегодня в Минске республики Донбасса будут настаивать на подписании дополнительных мер
Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды
В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки
Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно
В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов
Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады
"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"
72-я бригада ВСУ наполовину не укомплектована