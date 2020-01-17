Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:59:44+03:00

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Зима в этом году и впрямь заблудилась и как не обещают нам синоптики похолодание с метелями и морозами, но все как-то мимо. Снег выпал только несколько раз за 1,5 месяца зимы. И вот в ботаническом саду Донецка зацвели подснежники.

Как правило, цветение первоцветов знаменует приход весны. Но столь теплая погода поторопила их цвести, когда за окном еще календарная зима.

Подснежник складчатый (Galanthus plicatus) - многолетнее луковичное растение – эфемероид семейства Амариллисовые. Латинское название происходит от греческих слов: gala – молоко и anthos – цветок и означает молочно-цветковый.

Он встречается в лесах и тенистых местах по всему горному Крыму и занесен в Красную книгу Украины. Однако до сих пор является цветком, который в природе срывают ради ранних букетов.

Поэтому лучше любоваться белоснежными вестниками весны не кратковременно в вазе, а в местах их естественного произрастания.

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ИСТОЧНИК KP.RU