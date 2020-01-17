2020-01-17T12:20:29+03:00
Дом. Семья

Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру

В зоопарке, созданном более 20 лет назад, обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В 2014 году несколько оленей погибли, когда в их вольер прилетел снаряд. Фото: ДАНВ 2014 году несколько оленей погибли, когда в их вольер прилетел снаряд. Фото: ДАН
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Четыре пятнистых оленя поселились в одном из крупнейших зоопарков ДНР, расположенном в селе Придорожное к югу от Донецка.

- В январе к нам поступили четыре пятнистых оленя, их возраст – один год. Раньше в зоопарке были несколько пятнистых оленей, но их в убило снарядами в 2014 году, – сообщил директор зоопарка Геннадий Кряжев.

Сейчас в зоопарке ведется обустройство вольеров для новых обитателей. Они будут просторными, чтобы животные чувствовали там себя комфортно. Это необходимо для продолжения рода и рождения потомства.

В планах на ближайшее будущее обзавестись пантерой. Ее должны доставить из России до конца января. Среди семейства кошачьих в зоопарке уже есть львы.

Зоопарк расположен в селе Придорожное Старобешевского р-на, на ул. Ленина 38.

Доехать из Донецка можно с АС "Центр" на авт. № 80 до с. Придорожного (автобус ходит примерно один раз в час)

Приезжать в Придорожный зоопарк нужно минимум на полдняне забыть угощения животным или купить гостинцы на входе в зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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